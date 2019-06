Gf, Martina festeggia la vittoria con Daniele: la vincitrice a letto con Dal Moro

Martina Nasoni ha trionfato al Grande Fratello 16: la ragazza dal cuore di latta, come è stata definita dopo aver scoperto che proprio lei ha ispirato la canzone con sui Irama ha partecipato a Sanremo, ha conquistato il pubblico con la sua genuinità. Durante il suo percorso all'interno della casa più spiata d'Italia, Martina non ha mai fatto mistero del suo interesse per Daniele Dal Moro, con il quale dopo un'iniziale avvicinamento ci sono stati numerosi alti e bassi. Dopo la finale, però, la giovane ha festeggiato proprio con Dal Moro come testimoniano le Storie postate su Instagram.

Daniele aveva detto che avrebbe voluto conoscere Martina una volta spente le telecamere e probabilmente sarà proprio così, infatti è proprio il ragazzo a mostrarsi dopo l'ultima puntata del Gf in compagnia della Nasoni. I due ex inquilini della casa si sono mostrati molto complici jmentre trascorrono del tempo insieme in una camera di albergo, distesi a letto. Martina e Daniele sono apparsi molto affiatati, mentre si rilassano tra una battuta e l'altra.

La Nasoni ha iniziato a seguire su Instagram non solo Daniele ma anche una pagina di coppia creata in onore dei due dai fan, segno che probabilmente nonostante le numerose discussioni avute con il Dal Moro sotto l'occhio attento delle telecamere non hanno scalfito il suo interesse. Di certo, per i due ci sarà tempo per poter approfondire la conoscenza e Barbara D'Urso non mancherà di ospitare la vincitrice del reality e il finalista nei suoi salotti televisivi. Riuscirà Martina a conquistare definitivamente Daniele o tutto si trasformerà in una semplice amicizia? Ciò che è certo al momento è che i due non hanno voluto separarsi neanche una volta spenti i riflettori. C'è da scommettere che Daniele e Martina terranno informati i fan via social circa gli eventuali sviluppi della loro storia.

