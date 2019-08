Gf, Erica Piamonte sfoggia le curve in bikini, ma piovono critiche: "Prova a contattare Siffredi"

Dopo aver fatto parlare di sé per via del suo legame instaurato con Taylor Mega tra le mura del Grande Fratello 16, Erica Piamonte continua a dividere l'opinione degli utenti sui social. Questa volta la biondissima ex gieffina fa discutere molto per un post hot condiviso sul suo profilo Instagram. "Oggi voglio andare al mare", è la volontà che Erica ha riportato nella descrizione delle sue ultime due foto mostrate in rete, che la immortalano mentre è al mare e indossa un succinto bikini, che lascia poco spazio all'immaginazione.

Ma il corpo perfetto e la bellezza naturale del mare, immortalati nei due scatti-oggetto della polemica social in questione, sembrano non bastare a molti followers. Tanti, infatti, sono i commenti critici giunti sotto l'ultimo post della Piamonte, in cui gli haters dell'ex gieffina contestano a quest'ultima di ostentare la sua bellezza esteriore e di essere vuota. E, tra i vari commenti negativi, si legge: "E fa vedere il culo...non basta far vedere il mare che è molto più seducente di te... non credo sia la strada giusta per diventare un'attrice oppure una presentatrice...oppure sì, ma per il porno, prova a contattare Siffredi". E un altro utente scrive: "In effetti il tuo lato b è ottimo, ma non mi sembra che hai altri argomenti ...prova a trovarli".

Questi ultimi sono solo alcuni dei commenti critici ricevuti da Erica Piamonte sotto il suo nuovo post. Uno stato che è comunque piaciuto tanto in rete. "Sempre bellissima -le scrive una fan-. Fregatene delle critiche insensate, chi ti segue da sempre sa".