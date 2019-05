Gf, Francesca De Andrè disperata: "Che vita di me***. Voglio spegnermi"

Francesca De Andrè ha subito negli ultimi giorni numerosi colpi che hanno leso la sua serenità. La giovane, reclusa nella casa del Grande Fratello, ha scoperto che il suo fidanzato Giorgio, con il quale si era confrontata in diretta solo pochi giorni prima, non solo l'ha tradita ma l'ha anche lasciata con un post su Instagram. Inoltre, Francesca si è scontrata, in maniera anche abbastanza dura, con Gennaro, colui che più di tutti si era avvicinato alla De Andrè tanto da sospettare che tra i due fosse in corso un flirt. Nella notte, la concorrente del reality si è lasciata andare ad uno sfogo e in lacrime ha ammesso tutta la sua disperazione.

"Mi sento un mostro. Che vita di me***a. Voglio spegnermi. Che brutta sono" , ha affermato tra le lacrime Francesca che appare sempre più persa nel turbinio delle emozioni che l'hanno travolta suo malgrado. "Perché? Non me ne frega un c***o! Mi giro ed è sparito. Vieni o non vieni a prendermi. Sai che per me le vie di mezzo non esistono" , ha poi aggiunto la De Andrè riferendosi all'atteggiamento di Gennaro che secondo lei non è in grado di prendere una decisine ben precisa.

Che Francesca sia in crisi non c'è dubbio: nonostante le parole della sorella Fabrizia entrata in casa durante l'ultima diretta per sostenerla nel momento della scoperta del tradimento, la concorrente del Gf non riesce a capire come mai il suo fidanzato si sia comportato in un modo così pessimo nei suoi confronti. Francesca alterna momenti in cui insulta Giorgio ad altri in cui piange dicendosi ancora innamorata del suo ex, nonostante dichiari di non voler concedere al giovane nessun'altra possibilità.

"Mi sento io una cretina ad aver valutato diversamente, mi sento in difetto. Non ho voglia di star sveglia" , ha concluso il suo sfogo Francesca, la quale se l'è presa con se stessa per essersi accompagnata d un uomo che non l'ha rispettata. Come supererà Francesca i prossimi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello? La giovane ha ammesso di non fidarsi più di nessuno, magari però la vicinanza dei suoi nuovi amici le farà cambiare idea.

