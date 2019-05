Gf, Francesca De André e Gennaro Lillio ancora più vicini dopo l’addio a Giorgio

La mattinata nella Casa del Grande Fratello 16 è iniziata tra coccole ed effusioni per Francesca De André e Gennaro Lillio, ripresi sotto le coperte mentre si lasciavano andare incuranti delle telecamere.

Le immagini che hanno mostrato l’avvicinamento tra Francesca e Gennaro sono state mandate in onda a Mattino Cinque, in collegamento con la Casa di Cinecittà per alcune riflessioni su quanto accaduto durante l’ottava puntata del reality show. E, mentre Federica Panicucci si confrontava con i suoi opinionisti sui momenti salienti della serata, la De André e Lillio pare si siano scambiati proprio un bacio nascondendosi sotto le lenzuola. Il momento di intimità tra i due, arrivato proprio dopo l’addio ufficiale della gieffina all’ex fidanzato Giorgio Tambellini, ha scatenato l’ilarità dei presenti e, in particolar modo, di Antonella Mosetti.

“ Chi di spada ferisce, di spada perisce! Ma non indagherei sulla mano destra di Gennaro ”, ha scherzato Luca Onestini. Mentre la ex concorrente del Gf Vip ha aggiunto: “ Ho detto che le corna, a volte, servono. E questa volta sono servite perché Francesca si è lasciata andare dopo sole tre ore! ”. Nonostante i due concorrenti del Gf16 si siano nascosti, è sembrato abbastanza scontato che ciò che stava accadendo sotto le lenzuola era un bacio passionale. Dopo l’addio a Tambellini, quindi, pare che la De André si sia sentita libera di avvicinarsi a Lillio senza farsi problemi su una relazione che credeva fosse ancora in piedi nonostante i rumors – poi confermati in diretta – sul tradimento di Giorgio.