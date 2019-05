Gf, Francesca De André si lascia andare: "Vorrei conoscere Gennaro fuori”

La conoscenza tra Francesca De André e Gennaro Lillio prosegue sotto l’occhio vigile del Grande Fratello 16 al quale non è sfuggita l’ultima – importante – ammissione della ragazza nei confronti del bel napoletano.

Ora che la De André è single, lei e Lillio si stanno avvicinando sempre più e, dopo una lite furiosa, sembra proprio che il rapporto tra i due si stia facendo sempre più intenso. A testimoniarlo, l’ultima confessione di Francesca, cha non ha nascosto la volontà di frequentare Gennaro fuori dalla Casa di Cinecittà. “ E’ una curiosità legata al modo in cui ti interfacci col mondo lì fuori, mi piacerebbe vedere come ti muovi nel mondo perché qui siamo in una gabbia – ha spiegato Francesca in un momento di confidenza con Gennaro –. Conosco pochi ragazzi di 27 anni fuori, ma tu sei molto maturo. Ci sono delle cose che sono curiosa di vedere ”.

La conoscenza tra Francesca De André e Gennaro Lillio, dunque, sembra essere destinata a proseguire oltre il Grande Fratello 16 e, magari, trasformarsi in qualcosa di più importante della semplice amicizia. A fare il tifo per loro fuori dalla Casa ci sono la sorella di Francesca, Fabrizia De André, che non ha mai nascosto di provare poca simpatia per Giorgio Tambellini, Guendalina Canessa, che ha riallacciato i rapporti con la gieffina dopo l’ingresso dalla porta rossa, e Daniele Interrante, ex compagno della De André, che l'ha spinta a viversi Lillio perché davvero un bravo ragazzo.

Chi sperava che tra Francesca e Gennaro succedesse qualcosa nella Casa del GF16, invece, sembra proprio che dovrà attendere che i due siano lontani dalle telecamere.