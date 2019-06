Gf, duro scontro tra Gennaro e Francesca. La De André: "Zitto, taci"

Il rapporto tra Gennaro Lillio e Francesca De André continua ad essere fatto di alti e bassi e, nelle ultime ore, i due sono stati protagonisti di un nuovo scontro nella Casa del Grande Fratello 16.

Dopo momenti di tangibile passione, i due concorrenti del reality show di Canale 5 hanno discusso animatamente per quello che sembra essere semplicemente un equivoco. Nel momento del pranzo, Gennaro si è accomodato a tavola aspettando che Francesca si sedesse accanto a lui: un atteggiamento che il napoletano ha quotidianamente, ma che è stato criticato dalla De André che, tra sé e sé, ha borbottato arrabbiata. “ Una volta il piatto me lo preparavi ”, ha commentato lei, scatenando l’immediata reazione del gieffino. “ Ti sto aspettando, non iniziare con le mezze battute per favore! ”, ha sbottato Lillio, ma l’ira della ragazza non si è fatta attendere.