GF, Gennaro Lillio: "Giorgio sembrava una persona che nasconde qualcosa"

Sono passate solo alcune ore da quando Francesca De André ha saputo di essere stata lasciata dal fidanzato e, in un momento di confidenza, Gennaro Lillio racconta tutte le sue perplessità su Giorgio Tambellini a Kikò Nalli.

Il risveglio nella Casa del Grande Fratello 16 non è stato tranquillo: la settima puntata continua a farsi sentire e argomento principale è stato l’addio di Tambellini alla De André. Mentre Francesca continua a farsi delle domande su quanto sia potuto accadere, Gennaro Lillio ha iniziato a pensare a cosa è avvenuto una settimana fa, quando Giorgio è entrato nella Casa e ha dimostrato un atteggiamento troppo tranquillo e pacato nei confronti della sua fidanzata. L’avvicinamento tra Francesca e Gennaro, infatti, è stato ritenuto da molti inammissibile, soprattutto per una donna già sentimentalmente impegnata, ma Tambellini aveva lasciato tutti di stucco dicendosi non geloso e consapevole delle dinamiche che si creano all’interno di un reality show.