Gf, Kikò Nalli esce dalla Casa e Tina commenta: "Finita la pacchia"

Il televoto ha decretato l’uscita di Kikò Nalli dalla casa del Grande Fratello 16 ad un passo dalla finalissima e la reazione di Tina Cipollari non è tardata ad arrivare.

L’opinionista di Uomini e Donne, nonostante abbia ironicamente affermato di non essere in casa il lunedì sera, è un’assidua telespettatrice del GF, soprattutto da quando l’ex marito è entrato a far parte del cast di questa 16esima edizione. Sin dalla prima puntata, quindi, le reazioni social della Cipollari hanno fatto sorridere il web e i commenti divertiti di Tina alle “avventure” di Kikò hanno sempre fatto il giro della rete.

Tina ha scherzato sulla liaison tra l’ex marito e Ambra Lombardo più volte, ma durante la semifinale del Gf16 ha preferito spostare l’attenzione e dire la sua sull’eliminazione di Kikò dal gioco. “ Stasera per me è finita la pacchia ”, ha scritto Tina non appena Barbara d’Urso ha annunciato che il primo eliminato della serata sarebbe stato proprio Nalli. Come hanno più volte ribadito, nonostante la fine di un matrimonio durato ben 18 anni, i due ex coniugi hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto e l’ironia di Tina è stata sempre colta da Kikò, anche quando molti credevano che le sue dichiarazioni nascondessero malignità o cattiveria.

Genitori di tre figli maschi, la Cipollari e Nalli hanno sempre messo al primo posto la serenità dei ragazzi, che hanno vissuto con la madre durante la partecipazione del padre al GF. Ora che Kikò ha lasciato la Casa di Cinecittà, Mattias, Francesco e Gianluca torneranno a vivere con entrambi a settimane alterne.