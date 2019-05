Gf, Kikò Nalli in lacrime per i figli: "Si devono ricordare di me"

All'interno della casa del Grande Fratello basta poco per far venire le lacrime agli occhi ai concorrenti, che già da più di due mesi sono reclusi in maniera forzata. Anche Kikò Nalli non è immune dalla commozione che riguarda gli affetti lasciati fuori dalla famosa porta rossa: l'hair-stylist si è lasciato andare ad un pianto liberatorio, dopo aver ritrovato tra i suoi effetti personali un sasso con su incise le iniziali dei suoi tre figli.

"Vorrei arrivare alla fine, riportarlo a casa e riderci sopra. Loro per me sono l’aria" , ha detto Kikò riferendosi al sasso regalatogli prima dell'ingresso al Gf dai suoi bambini. "Siete la cosa più bella che Dio mi ha dato. Anche quando non ci sarò loro si devono ricordare come io mi ricordo di mio padre. Questo è un pianto di gioia, oggi ho avuto per un secondo l’immagine di io che torno a casa e loro che mi abbracciano" , ha poi continuato Nalli, il quale non manca mai di rivolgere un sentito "Vi amo" ai suoi tre gioielli, come chiama i tre figli nati dal matrimonio ormai finito con Tina Cipollari.

L'affetto di Kikò per i tre figli non mai stato messo in discussione: Kikò si commuove pensando a Francesco, Mattias e Gianluca, e si è ritrovato spesso a dire che nessuno potrà mai mettersi tra di loro. Nalli ha dovuto fare i conti con le parole del figlio maggiore che pare non approvare il nascente rapporto con l'ex gieffina Ambra Lombardo, ma l'ex marito della Cipollari ha specificato, in più occasioni, che il rapporto speciale che ha con i suoi tre bambini non potrà essere minato da nessuna relazione amorosa.

Kikò si è dimostrato, durante il suo percorso al Grande Fratello, un padre amorevole ed attento ai bisogni dei figli: già sogna il suo ritorno a casa per poterli riabbracciare. Di certo avrà molto di cui parlare con loro, ma la certezza è che saprà far capire le sue ragioni ai piccoli di casa. Frattanto, dimostrando un grande senso paterno, Nalli è sempre molto vicino agli altri concorrenti del Gf, segno il suo percorso nel reality può senza dubbio definirsi positivo.

