Gf, Martina si sfoga dopo la polemica sull'invito di Daniele a Erica: "Siate sempre pronti a stupirvi"

Dopo aver rilasciato alcune importanti dichiarazioni in una video-diretta condivisa su Instagram, mettendo così fine alla sua frequentazione con Daniele Dal Moro, l'ex gieffina Martina Nasoni si è lasciata abbandonare ad un lungo sfogo scrivendo ai suoi follower. "Non potete sapere né dove né quando l’Universo si intrometterà nei vostri affari - ha così esordito la vincitrice del Grande Fratello 16, in un suo lungo messaggio destinato agli utenti su Instagram-. Sapete solo che lo farà. Perciò limitatevi a lanciare messaggi, fate piccoli passi, godetevi il viaggio e siate pronti a stupirvi".

Il messaggio in questione è stato riportato nella descrizione di un nuovo post, che la Nasoni ha condiviso dopo la recente polemica social che ha visto alcuni internauti scagliarsi pesantemente contro Dal Moro. A quest'ultimo il web contesta a gran voce di aver invitato a Verona l'ex gieffina Erica Piamonte e di mostrarsi insensibile nei riguardi de "La ragazza con il cuore di latta" Martina, con cui Daniele aveva avviato una conoscenza al Gf16.

Martina Nasoni apre il cuore ai fan, dopo il Grande Fratello

"Non abbiate paura di non sapere, in certi momenti della vita è giusto che sia così - ha aggiunto la Nasoni nel suo lungo messaggio di sfogo sibillino, che potrebbe voler alludere proprio alla sua tanto discussa rottura con l'ex coinquilino Daniele - . Si vive una volta sola! E allora fatele quelle cavolate notturne, fate pazzie per amore (se ne vale la pena)... Apprezzate i consigli, ma date retta al vostro cuore, sbaglierete, ma prima o poi sbaglierete giusto! Non perdetevi dietro a persone che non hanno nulla di più da darvi".

La vincitrice del Grande Fratello 16 intende vivere la vita secondo le sue regole e consiglia ai follower di imparare a dare più importanza all'istinto e alle proprie sensazioni: "Ringraziate chi vi farà capire cosa non vorrete mai essere nella vita! Innamoratevi anche più di una volta al giorno, ditemi se c’è qualcosa di più bello di vivere a tre metri sopra il cielo! Inseguite i vostri sogni e date spazio alla creatività, si è vero bisogna stare sempre con i piedi per terra e non perdere il contatto con la realtà, ma sognate, fatelo, sarò sempre dalla parte dei sognatori, hanno un passo in più e profumano di positività e speranza! E io la mia unica vita, la voglio vivere a modo mio".