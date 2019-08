Gf, Michael Terlizzi paparazzato con una mora: "Sono sempre stato etero"

Si è contraddistinto tra gli ultimi protagonisti del Grande Fratello, la cui sedicesima edizione è stata condotta da Barbara d'Urso, per la sua bonomia. E adesso Michael Terlizzi fa parlare di sé, dopo essere apparso tra le pagine del rotocalco Vero insieme all'avvenente mora Isabel Castillo.

Galeotto sarebbe stato il trasferimento di lei in Lombardia: i due sono apparsi molto complici tra loro, mentre si trovavano all'Acquatica Park di Milano. I giovani e presunti piccioncini si sono lasciati andare a coccole, sguardi teneri e abbracci, delle effusioni che potrebbero voler lasciar trapelare che tra loro ci sia molto più di un semplice rapporto d'amicizia. "Adesso Isabel si è trasferita a Milano - ha dichiarato Michael Terlizzi a Vero - e quando sono uscito dalla Casa abbiamo ripreso a vederci. Ho capito che fra noi c’era un feeling particolare e anche degli interessi che ci accomunavano".

Michael Terlizzi si dichiara etero

"È ancora troppo presto per tracciare il nostro futuro sentimentale -ha aggiunto nel corso della sua ultima intervista l'ex gieffino, che ha voluto ribadire di essere etero, a differenza di quanto ad oggi è stato sostenuto dall'ex coinquilino Cristian Imparato al Gf16 -. Vi posso solo dire che, come dice il detto, se sono rose fioriranno... Sono sempre stato etero e questo vociferare è solo una cattiveria nei miei confronti. Invito coloro che mi puntano il dito contro a dimostrare a me o all’opinione pubblica qualsiasi tipo di materiale che possa affermare il contrario. Foto, riferimenti a fatti accaduti, eventuali pseudo compagni o altro".

