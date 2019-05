Gf, Michael Terlizzi scoppia in lacrime: “Ho solo pensieri negativi”

Troppe settimane di chiusura nella Casa del Grande Fratello 16 hanno scatenato una reazione inaspettata in Michael Terlizzi, che è scoppiato in lacrime raccontando di sentire molto la mancanza della famiglia.

Considerato da molti uno dei concorrenti più sensibili ed educati di questa edizione del GF, Michael è uno dei papabili vincitori del reality show, ma nelle ultime ore si è fatto prendere da uno sconforto tale che Terlizzi pare abbia anche pensato di abbandonare la Casa per tornare a riabbracciare i suoi cari. Ne ha parlato proprio con Kikò Nalli rinchiuso nella stanza dei cuscini, dove i ragazzi che abitano Cinecittà si rifugiano nei momenti di maggiore tristezza o quando hanno bisogno di raccontarsi un po’ di più.