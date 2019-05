Gf, Valentina Vignali perde follower da quando è nella Casa

Ancora non lo sa, ma Valentina Vignali pare stia perdendo tantissimi follower da quando è nella Casa del Grande Fratello 16: da cosa dipenderà la rivolta degli utenti del web contro la ragazza?

L’attenzione sui fan della cestista si è concentrata quando è finita al televoto con Kikò Nalli, Enrico Contarin e Gennaro Lillio: i telespettatori dovevano votare chi mandare direttamente in finale e lei ha ricevuto solo il 9 per cento delle preferenze. Ignara di quanto successo e del numero di voti a suo favore, Valentina ha commentato con grande euforia il risultato ottenuto, credendo di essere arrivata seconda solo a Gennaro, primo finalista di questa edizione del programma. Ma la realtà dei fatti è ben diversa e, secondo i dati Ninjalitics, tool che si occupa di analizzare gli account Instagram, Valentina Vignali pare stia perdendo una media di 764 follower al giorno.

Un evento che potrebbe dipendere da svariati fattori, come il fatto che la gieffina abbia deciso di non affidare la gestione del suo profilo Instagram a terzi mentre è impegnata nella Casa, o dal fatto che coloro che la seguivano costantemente non stiano apprezzando il suo percorso al Grande Fratello. Intanto, la perdita di seguaci da parte di Valentina Vignali, ha scatenato un vero e proprio caos sul suo profilo, dove si sono riversati i detrattori della cestista accusandola di aver comprato i follower e di non essere un personaggio degno di nota in questa edizione del Gf16. "Perdi più follower di quanto ti aspettavi", "9% . Ho detto tutto. Influencer de che?!", "Scusatemi, come è possibile che questa ragazza abbia così tanti fallowers?", si legge tra i commenti all'ultimo post della Vignali, pubblicato poco prima del suo ingresso nella Casa di Cinecittà.