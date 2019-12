Parte il Gf Vip: ecco i nomi dei concorrenti

È iniziato il conto alla rovescia per la quarta edizione del GF Vip, che per la prima volta vedrà Alfonso Signorini in conduzione. Il direttore del prestigioso settimanale Chi raccoglie il testimone di Ilary Blasi, padrona di casa per le prime tre edizioni, durante le quali il giornalista ha ricoperto il ruolo di opinionista.

A meno di un mese dall'apertura della famigerata porta rossa, stanno iniziando a circolare i primi nomi ufficiali dei componenti del cast. Dalle indiscrezioni, più o meno confermate, che circolano in queste ore, sembra proprio che la produzione abbia voluto mettere in campo l'artiglieria pesante per regalare ai telespettatori un grande spettacolo. Inoltre, pare che quest'anno il Grande Fratello voglia seguire la formula già rodata in Spagna e raddoppiare l'appuntamento settimanale con il realuty.

Pago è il primo nome ufficiale rivelato dalla produzione del GF Vip di Alfonso Signorini. È stato lo stesso cantante, ex partecipante di Temptation Island Vip, a confermare la sua presenza all'interno della casa ai microfoni di Verissimo, nella puntata che andrà in onda domani, 14 dicembre. " Entro nella casa pieno di entusiasmo, ancora un po’ ferito, ma in qualche modo le ferite vanno rimarginate e il Grande Fratello ha quel potere ", ha dichiarato l'uomo, ancora scosso dopo la fine della lunga relazione con Serena Enardu. Da Silvia Toffanin, Pago si è dichiarato ancora innamorato della sua ex compagna e ha svelato come la partecipazione a Temptation Island Vip sia stata accettata nella convinzione di poter rimettere in piedi il rapporto in crisi: " Pensavo che il nostro rapporto stesse nuovamente crescendo, per questo ho accettato di fare Temptation, credevo stessimo andando dalla parte giusta. "

Un altro nome che pare essere ormai certo è quello di Andrea Denver, nome d'arte del 28enne Andrea Salerno. Il ragazzo, dal fisico scultoreo, è un modello italiano che vive negli Stati Uniti e la sua partecipazione è stata rivelata da Alfonso Signorini in persona con un post su Instagram: " Io sono in piedi dalle sei, ma un prossimo concorrente del Grande Fratello si è alzato solo ora... Beato lui. " Il conduttore ha condiviso la foto di un ragazzo evidentemente palestrato, tagliando però la testa per cercare di non svelarne l'identità. Tuttavia, al tempo dei social, è stato facile risalire al nome di Andrea Denver, che su Instagram conta oltre 1,2 milioni di follower. Il ragazzo ha condiviso la foto oltre un anno fa ma all'occhio attento degli utenti dei social non sfugge nulla. Il ragazzo è un vero top model, un divo delle passerelle che ha sfilato per brand d'eccellenza come Ralph Lauren e posato per i giornali di moda patinati più importanti. La sua avvenenza gli ha permesso di prendere parte ad alcuni videoclip delle star mondiali del pop quali JLo e Taylor Swift. Ha fatto precedenti esperienze televisive in veste di attore in un episodio di una serie inglese, The Circle UK.

L'altro nome ufficiale per il GF Vip in partenza a gennaio è trapelato nei giorni scorsi, svelato dal settimanale Chi, ed è quello di Rita Rusic. La bellissima produttrice, nonché ex moglie di Vittorio Cecchi Paone, è stata la prima a essere annunciata ed è per ora l'unica donna del cast confermata per il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip.

Potrebbe risultare attendibile, anche se qualcuno sospetta possa essere un depistaggio, il nomi di Ivan Gonzales. La sua presenza nella casa è stata lanciata da 361 Magazine, sito di gossip e spettacolo dietro il quale vigila proprio Alfonso Signorini. Questo dovrebbe essere una garanzia di affidabilità ma c'è chi sospetta che potrebbe trattarsi di una mossa per confondere le acque. Nelle ultime ore circola sul web anche il nome di Andrea Dal Corso, uno dei protagonisti recenti più amati di Uomini e Donne, attualmente fidanzato con Teresa Langella, conosciuta proprio durante il programma di Maria De Filippi.

Da qualche settimana il profilo Instagram del GF sta giocando con i suoi follower, svelando parzialmente i concorrenti. La loro identità viene preservata dal viso coperto ma molti dettagli suggeriti dal social media manager del programma diventano fondamentali per la caccia al nome. In una delle foto condivise sul profilo del programma quasi tutti hanno riconosciuto Paola Di Benedetto, ex naufraga dell'Isola dei Famosi e bellissima Madre Natura nel programma Ciao Darwin di Paolo Bonolis. Benché non si veda il volto della ragazza, attualmente fidanzata con Federico Rossi del duo Benji e Fede, i follower hanno ne hanno riconosciuto le gambe, guidati dal copy dello scatto: “Testarda... per natura.”