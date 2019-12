Paolo Ciavarro nel cast del Grande Fratello Vip 4?

A circa un mese dal debutto della quarta edizione del Grande Fratello Vip - in partenza martedì 7 o mercoledì 8 gennaio, per poi passare al lunedì dalla settimana successiva - impazza il toto-nomi sul cast: secondo Dagospia potrebbe farne parte anche Paolo Ciavarro, figlio di Massimo ed Eleonora Giorgi.

Al momento le uniche certezze sul Gf Vip 4 riguardano il cast in studio e il nome di una concorrente. Al timone del reality show ci sarà Alfonso Signorini, affiancato da Pupo e Wanda Nara in qualità di opinionisti. L'unico nome ufficializzato è quello della produttrice Rita Rusic. Secondo Dagospia, all'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori potrebbe unirsi anche la scrittrice Barbara Alberti.

Alfonso Signorini, parlando del Gf Vip nella trasmissione di Piero Chiambretti, ha ribadito che l'unico concorrente ufficiale, al momento, è la Rusic, ma ha aggiunto di aver avuto dei contatti con la Alberti. Contatti che sarebbero avvenuti - sempre secondo le parole di Signorini - anche con la giornalista Francesca Barra, con l'ex valletta di Mike Bongiorno, Sabina Ciuffini, e con la soubrette Antonella Elia. Per quanto riguarda Loredana Lecciso, invece, si andrebbe verso un nulla di fatto.

Nelle ultime ore, il sito Roberto D'Agostino ha lanciato l'indiscrezione su un primo nome maschile: "Flash! Il cast prende forma: al "Grande Fratello Vip" di Alfonso Signorini non mancherà il "figlio di". Nella casa più spiata d'Italia entrerà anche Paolo Ciavarro". Il ragazzo - figlio degli attori Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, già concorrente nella terza edizione - è attualmente impegnato come assistente nella trasmissione Forum di Barbara Palombelli.

In passato Paolo Ciavarro è stato il volto della striscia in daytime di Amici di Maria De Filippi su Real Time, e ha debuttato sul piccolo schermo partecipando a Pechino Express in coppia con il padre Massimo. Recentemente è stato anche ospite di Barbara d'Urso a Live insieme alla madre Eleonora Giorgi. In questa stagione televisiva Paolo non figura più nel cast di Amici ed è stato lui stesso a confermarlo in una intervista al settimanale Nuovo: "Quest’anno non ci sarò, ma sono grato a Maria per la grande opportunità che mi ha dato".

Alla luce della nuova indiscrezione, l'addio al talent show della De Filippi potrebbe essere motivato proprio dalla scelta di tenersi libero in vista del nuovo impegno all'interno della super spiata Casa del Grande Fratello Vip.

