Gf Vip, Antonella Elia: "Nella casa solo per i soldi, non amo i miei colleghi"

È tutto pronto per il primo kick-off del Grande Fratello Vip targato Alfonso Signorini. Questa sera si riaprirà la porta rossa della Casa più spiata d'Italia, che per le prossime settimane ospiterà i 19 reclusi illustri. Tra loro c'è anche Antonella Elia, una delle partecipanti più attese di questa edizione del Gf formato celebrity.

La showgirl, recentemente finita nel mirino dell'opinione pubblica per lo scontro violento con Taylor Mega a La Repubblica delle donne, ha risposto alle domande del settimanale Chi a poche ore dall'ingresso nella Casa. Pungente e diretta come sempre, Antonella Elia non ha mai rinunciato a dire la sua, anche quando sarebbe potuta risultare scomoda o non conveniente per i suoi stessi interessi. Anche per questo motivo c'è molta attesa per la sua presenza nella casa del Gf. Gli amanti dei reality non dimenticano la lite durante la seconda edizione dell'Isola dei Famosi, nel 2004, tra Antonella Elia e Aida Yespica. Quella discussione, terminata con tanto di tirata di capelli reciproca tra le due donne, è uno degli episodi che hanno fatto la storia del trash televisivo ed è tutt'oggi spesso ricordato sui social network.

Antonella Elia non ha utilizzato il politicamente corretto per rispondere al questionario del settimanale Chi, ma ha messo in campo la sua solita schiettezza, che i telespettatori sperano riesca a conservare anche durante l'avventura nella casa. Alla domanda su quali siano le reali motivazioni che l'hanno portata ad accettare di mettersi in gioco, Antonella Elia è sicura: "Lo faccio per i soldi, altro che 'mettermi alla prova', sono una mercenaria!" La showgirl ha riso nel dare la sua risposta ma è evidente che la spinta economica sia stata la molla decisiva per il suo ingresso al Grande Fratello Vip. A 56 anni appena compiuti e con una lunga carriera nel mondo dello spettacolo, che l'ha vista affiancare personaggi del calibro di Corrado e Mike Bongiorno, certo Antonella Elia non ha più nulla da dimostrare e dopo l'esperienza dell'Isola dei Famosi non ha bisogno di mettersi ulteriormente alla prova.

Anche su quello che il pubblico percepirà della sua personalità, Antonella Elia ha ben pochi dubbi: " Verrà fuori il peggio di me e non sarà gratificante, appena apro bocca scateno il caos. Semino vento e raccolgo tempesta. " La showgirl torinese esclude categoricamente di potersi innamorare nella casa del Gf, non solo perché è felicemente fidanzata con l'attore Pietro Dalle Piane, più giovane di lei e al quale è fedele. " Non amo i miei colleghi, sul lavoro si creano rapporti falsati ", ha affermato Antonella Elia che, a tal proposito, non ha risparmiato una frecciatina al suo futuro inquilino Antonio Zequila: " Che lavoro fa? "