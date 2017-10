Gf Vip, in arrivo la seconda squalifica

A due settimane dalla squalifica dal Gf Vip di Marco Predolin, questa sera potrebbe esserci la seconda.

Martedì notte, infatti, il comico Gianluca Impastato stava scherzando con i suoi compagni e tra una battuta e l'altra gli è scappata una bestemmia. Il video ha immediatamente fatto il giro della rete e gli utente si sono detti indignati per questa caduta di stile. Anche Marco Predolin, ospite prima a Domenica Live e poi tramite una diretta Instagram, ha detto la sua: "A me dispiace perché Gianluca è un amico e una persona carina, ma è giusto che anche lui sia squalificato. La legge è uguale per tutti e mi aspetto che lunedì debba abbandonare la Casa del Gf".

Per il momento la produzione non ha ancora rilasciato nessun comunicato ufficiale. Ma ormai le regole del gioco sono chiare a tutti e quasi sicuramente questa sera averrà la squalifica di Gianluca Impastato.