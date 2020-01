Gf Vip, Barbara Alberti senza freni: "Eva Grimaldi? Megalomane, chi se la i...?"

La puntata di venerdì del Gf Vip ha riservato non pochi colpi di scena ai concorrenti e al pubblico a casa. Uno dei momenti più toccanti è stata la lettera di Barbara, attuale compagna di Licia Nunez, che ha scritto alla fidanzata per rincuorarla dopo la forte discussione avuta la settimana scorsa con Imma Battaglia. Dopo la puntata, l'attrice si è sfogata con le altre coinquiline per le parole utilizzate dalla sua ex a Domenica Live contro di lei e Barbara Alberti ha mostrato forte solidarietà nei confronti della biondissima attrice ma ha utilizzato termini violenti nei confronti dell'ex e della sua attuale moglie.

Nel post puntata, infatti, i ragazzi tendono a commentare a caldo i fatti salienti delle ultime ore e Licia Nunez non ha potuto fare a meno di parlare dei risvolti con Imma Battaglia. L'attivista, dopo lo scontro all'interno della Casa con la sua ex e dopo le dichiarazioni dell'attrice nel corso dei giorni, è stata ospitata da Barbara d'Urso e ha esposto la sua verità dei fatti. Durante la diretta, Alfonso Signorini ha voluto mostrare alla Nunez le immagini di quell'intervento e, ovviamente, le ha concesso diritto di replica. Nonostante la successiva sorpresa della sua attuale fidanzata, Licia Nunez è rimasta scossa da quel momento e si è voluta confrontare con le due donne di maggiore esperienza all'interno della casa. Barbara Alberti e Rita Rusic hanno raccolto il suo sfogo ma se l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori si è mostrata come sempre calma e riflessiva, la scrittrice si è lasciata andare a termini poco eleganti nei confronti di Eva Grimaldi e, pare, non solo.

Licia Nunez ha rivelato alle sue compagne di avventura che una volta l'attuale moglie di Imma Battaglia le ha telefonato alle 3 del mattino chiedendole ospitalità dopo una lite con l'attivista. Barbara Alberti si è scagliata duramente contro contro Eva Grimaldi: “Eva? Chi se la incula!” Parole per le quali Rita Rusic ha chiesto conto, convinta di non aver ben capito quello che intendesse la scrittrice. " Ma chi se la incula! No scusa, è megalomane, nemmeno fossero Brad Pitt e Angelina Jolie, dai ", ha ribadito con convinzione la Alberti. Tuttavia, pare che in una prima parte di discorso la scrittrice abbia utilizzato termini ancor più pesanti per rivolgersi a Imma Battaglia. Non esistono video ma diversi utenti dei social hanno riferito di parole piuttosto violente pronunciate da Barbara Alberti verso la moglie di Eva Grimaldi. " Imma è stata cattiva, volgare, non capisco questo modo di fare, è proprio una figlia di puttana ", avrebbe detto la scrittrice, scatenando l'ira degli utenti di Twitter che ne hanno chiesto (di nuovo) l'eliminazione.