Gf Vip, Licia Nunez al veleno su Eva Grimaldi: "Cos'ha più di me? Solo gli anni"

C'è spazio anche per il racconto dell'amore di Licia Nunez durante la quarta puntata del Grande Fratello Vip 4. L'occasione è stata l'intervento di Imma Battaglia da Barbara d'Urso a Domenica Live, dove la donna è tornata sulla storia con l'attrice dopo lo scontro avvenuto all'interno della Casa durante la seconda puntata.

Tra le due c'è stato uno scontro molto acceso, del quale Licia Nunez ha parlato anche nei giorni successivi. Imma Battaglia ha commentato le parole della sua ex nel salotto festivo di Canale5 e ha utilizzato parole molto forti contro l'attrice, definita bugiarda dall'attivista. La moglie di Eva Grimaldi, tra le altre cose, ha dichiarato di non aver mai invitato la sua ex matrimonio. Tutti questi punti sono stati affrontati da Signorini nel corso della puntata, durante la quale Licia Nunez si è dovuta difendere dalle accuse, non senza lanciare qualche frecciata velenosa.

" Io sono una concorrente perché sono attrice da 20 anni ", ha affermato la bionda concorrente, svincolandosi dall'accusa di essere stata chiamata al provino perché ex fidanzata di Imma Battaglia. Anche sul matrimonio, Licia Nunez ha voluto puntualizzare alcuni punti, raccontando la sua verità: " A me non va di passare come bugiarda e di avvallare la tesi di una favola, come è stata presentata la storia di Imma Battaglia e Eva Grimaldi. Imma mi ha telefonato per invitarmi, è venuta a casa da me. C'è un invito cartaceo. "

Alfonso Signorini ha stuzzicato la concorrente su Eva Grimaldi. La scorsa settimana, Licia Nunez non ha avuto problemi a rivelare di essere arrabbiata con la moglie della sua ex fidanzata e oggi il conduttore ha voluto chiedere i motivi di tale astio: " Sono arrabbiata con Eva, mi dispiace che quando Eva ha fatto l'Isola e Imma l'ha raggiunta. Sono stata chiamata per conoscere il motivo della rottura della mia storia con Imma, io non ho mai rilasciato dichiarazioni. " Alla domanda di Alfonso Signorini su cosa avesse più di lei Eva Grimaldi, tanto da essere riuscita a portare Imma Battaglia all'altare, Licia Nunez sembra avere le idee molto chiare: " Ha solo gli anni in più di me ed è coetanea di Imma. " Una risposta velenosa, che ha lasciato poco margine di ribattuta ad Alfonso Signorini e che ha permesso all'attrice di chiudere elegantemente la discussione.