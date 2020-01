Imma Battaglia furiosa: “La Nunez sfrutta me e la Grimaldi per la popolarità”

Non si placa la rabbia di Imma Battaglia nei confronti di Licia Nunez che, entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 4, ha accusato la ex compagna di averla tradita con Eva Grimaldi.

Non è bastato l’incontro che Alfonso Signorini ha organizzato per permettere alle due di chiarirsi una volta per tutte. Il faccia a faccia davanti alle telecamere di Canale 5 non ha avuto i risultati sperati e Imma e Licia hanno continuato a rimanere ferme sulle loro posizioni: la prima ha ribadito di non aver mai tradito, e la seconda ha ritenuto che la ex compagna stesse raccontando solo delle falsità.

La diatriba tra la Battaglia e la Nunez, quindi, è finita nel salotto di Domenica Live, dove Barbara d’Urso ha ospitato l’attivista per approfondire l’argomento. Le dichiarazioni di Imma, però, sono state tutt’altro che tenere e la compagna di Eva Grimaldi ha ritenuto che l’atteggiamento di Licia e le dichiarazioni offensive nei confronti della loro storia d’amore siano dovute semplicemente ad un tentativo di attirare su di lei l’attenzione dei media. “ È bugiarda, è semplicemente bugiarda! La storia tra me e Licia si è incrinata in maniera molto complicata intorno al 2009 – ha esordito Imma, ripercorrendo alcuni momenti importanti della loro relazione - . Noi ci siamo conosciute ed io ero follemente innamorata, è stata una storia molto importante nella mia vita. Ci siamo conosciute sapendo entrambe che io avevo 18 anni più di lei [...] Io avevo 44 anni quando l’ho conosciuta e comunque sono arrivata a 50 anni, lei ne aveva 26 ed è arrivata a 30 ”.

Furiosa per l’atteggiamento della Nunez, che “sta raccontando quello che vuole lei”, Imma ha spiegato alla d’Urso che Licia, se avesse voluto davvero un chiarimento, “poteva chiamare come fa continuamente”. Per l’attivista, però, la ex è solo una donna che sta raccontando falsità tentando di risalire le luci della ribaldo sfruttando il suo nome e quello della Grimaldi. “ È evidente che sta sfruttando me ed Eva per la sua popolarità, punto e basta – ha sbottato la Battaglia - . A me questo non interessa perché è il gioco dello spettacolo. Una cosa no però: non è che hai le telecamere 24 ore e io subisco! Parlasse della sua nuova fidanzata, della sua storia, di tutto quello che vuole. Se poi vuole parlare, dica quando e perché si son incrinati in maniera incredibile i nostri rapporti perché io, anche in una situazione ambigua e difficile, sono sempre accanto alle donne ”.