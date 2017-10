Gf Vip, Belen nella Casa: "Sono orgogliosa dei miei fratelli"

Belen è entrata nella casa del Gf Vip per sostenere i suoi fratelli e per dire loro quanto li ama.

La prima sorpresa tocca a Cecilia. Belen Rodriguez la raggiunge dal confessionale del Gf e spende per lei solo parole dolci: "Sono fiera di te. faccio fatica a dirti le cose quando mi guardano. Non ho nessuna persona meglio di te nella vita, ti amo da morire. Io provo a essere forte, è come se mi fosse stata data questa responsabilità, ma anche io soffro a non abbracciarti".

Immediatamente Cecilia Rodriguez scoppia a piangere e risponde: "Io e Jeremias ci siamo sempre per te. Mi manchi tanto, mi dispiace se non ti ho dato qualche abbraccio, ma togliamoci questa cosa che ci fa male. Tu mi hai fatto diventare quello che sono oggi, non posso fare altro che ringraziarti".

E dopo un "chiarimento" fra le due, è arrivato anche il momento della sorpresa per Jeremias Rodriguez. Ma prima di poterlo abbracciare, Belen ha spiegato: "La rabbia fa parte del suo carattere. Il motivo? Non è facile quando la sorella se ne va con la responsabilità di una crisi, poi si porta la sorella minore e solo loro riescono a portare il risultato. Lui si colpevolizza di non essere riuscito in quel momento a reagire. Lui èa rrabbiato con se stesso".

E poi arriva il momento degli abbracci e delle lacrime. Anche per lui Belen spende parole d'amore: "So chi sei. La cosa piu bella di te è che tu non fingi mai, ti prendi le mazzate e non te ne frega niente. Non hai mai finto di essere un altro. Io sono fiera di te e di quello che fai".

L'incontro tra i fratelli ha fatto emozionare il pubblico e Alfonso Signorini che per mettere un punto a questo momento così magico ha esclamato: "Ora capisco perché tu Belen desideravi così tanto la tua famiglia in Italia. Siete bellissimi. Loro sono la tua forza".

Poi i tre si sono stretti in un lungo abbraccio e prima di andarsene Belen ha confessato: "Vi guardo tutte le notti, mi mancate e vi amo da morire"