Gf Vip, Belen Rodriguez entra nella casa più spiata d'Italia

A più di un mese dall'inizio del Gf Vip, Belen Rodriguez ha deciso di entrare nella casa più spiata d'Italia per dare il suo sostegno ai fratelli Cecilia e Jeremias.

A sentire maggiormente la sua mancanza, è Jeremias Rodriguez che nel corso di queste settimane si è lasciato più volte prendere dalla sconforto e in qualche occasione anche dalla rabbia. Le furibonde liti con Simona Izzo, ne sono soltanto un esempio. Così, dopo settimane in cui i due concorrenti chiedono al Gf di poter vedere la loro sorella maggiore sono stati accontentati: Belen questa sera entrerà dalla porta rossa.

Cecilia e Jeremias, infatti, al Gf hanno spesso parlato del loro legame con Belen e di quanto lei sia stata come una seconda madre per loro. Mai due fratelli si sono anche sentiti in colpa per averla abbandonata forse nel momento in cui lei aveva più bisogno. E sa una parte Cecilia si rimprovera di essere stata gelosa di lei, dall'altra Jeremias non riesce a perdonarsi di non esserle stato vicino come doveva. Per questo hanno bisogno di vederla, per dirle quanto è fondamentale nella loro vita la sua presenza.

Ma Belen questa sera, oltre a portare sostegno e qualche consiglio ai due fratelli, potrebbe essere anche fondamentale per Jeremas per un altro motivo. Dopo le dure parole e gli insulti nei confronti di Simona Izzo, infatti, il marito Ricky Tognazzi ha dichiarato di voler agire contro l'argentino per vie legali. Per questo motivo, Jeremias potrebbe essere squalificato dal Gf.

L'ingresso di Belen nella Casa cambierà le sorti di Jeremias? E i suoi consigli gli faranno ritrovare la serenità dei primi giorni?