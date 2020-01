Gf Vip, la doccia sexy di Adriana Volpe fa impazzire i fan

Entrata da pochi giorni nella Casa più spiata d'Italia, Adriana Volpe è già una delle concorrenti più amate della nuova edizione del Gf Vip. Protagonista di un bacio con il cantante Pago e di una doccia sexy, la conduttrice ha già creato scompiglio e fatto impazzire tutti i suoi fan e non solo.

La showgirl ha deciso di partecipare alla quarta edizione del Grande Fratello Vip per riscattarsi dopo essere stata scaricata dalla Rai e dopo le liti con il conduttore Giancarlo Magalli. Tra i due, qualche anno fa, i rapporti si sono rovinati, il programma Mezzogiorno in Famiglia è stato chiuso e la showgirl esclusa poco dopo dai palinsesti della Rai. Ora per lei è arrivato il momento del riscatto.

Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello, Adriana Volpe sembra divertirsi con spensieratezza e prendersi una rivincita sul suo passato da conduttrice. Così, entrata a far parte del reality show di Canale 5, ha subito fatto parlare di sé. A poche ore dall'inizio del programma, l'ex conduttrice della Rai è stata protagonista del primo bacio della quarta edizione con il cantante Pago. " Adriana, devi baciare con la lingua Pago ", aveva ordinato Antonella Elia durante il gioco "Obbligo o verità". Un'esclamazione che aveva scatenando le risate dei presenti e la reazione imbarazzata della Volpe. " Ma che te sei bevuta ", aveva affermato la showgirl per poi baciare il cantante velocemente. I due hanno così inaugurato la stagione dei baci al Grande Fratello provocando anche l'ira del marito della conduttrice che si è subito scagliato contro la Elia con un post su Instagram.