Gf Vip, Elisa De Panicis fidanzata con un calciatore del Milan? Lo scoop di Signorini

Sono trascorse meno di due settimane dall'inizio del Gf Vip e già i concorrenti iniziano ad avere dei cedimenti nervosi. Tra quelli che si sono aperto a un pianto liberatore nelle ultime ore c'è Andrea Denver, che ha subito il peso della nomination contro Patrick Pugliese e Pasquale Laricchia. A far crollare il modello veneto sono stati i trascorsi con Elisa De Panicis, che prima di uscire dalla Casa ha fatto alcune rivelazioni sul loro rapporto.

Elisa De Panicis è stata la prima eliminata del Grande Fratello Vip nel corso della puntata di venerdì 17 gennaio e ha fatto discutere la sua precedente relazione con il modello prima del loro ingresso al Grande Fratello. Pare che i due ragazzi abbiano avuto un flirt a Miami, dove lavorano entrambi come modelli. Una fattispecie che il modello ha negato al momento dell'ingresso di Elisa De Panicis, che ha accusato il colpo sul momento. È stato argomento di discussione tra Elisa e altri inquilini, tanto che l'influencer ne ha potuto parlare anche con Alfonso Signorini durante la diretta.

In quell'occasione, a pochi minuti dalla sua uscita per scelta del televoto, Elisa De Panicis ha raccontato alcuni retroscena accaduti solo qualche giorno prima del loro ingresso. L'influencer ha descritto un concorrente calcolatore, pronto a mettere in atto strategie per vincere il gioco. Il ragazzo non ha gradito le parole della sua ex fiamma e pensa che la sua nomination sia anche figlia di quelle accuse. Un pensiero che lo ha tormentato a lungo, tanto da portarlo al crollo emotivo. Alfonso Signorini ha voluto far incontrare i due, sebbene con un vetro a dividerli, per fare chiarezza sulle accuse di Elisa De Panicis.

La ragazza ha voluto prendere il discorso da lontano, con una premessa atta a spiegare forse i suoi sentimenti nei confronti di Andrea Denver: " Ti ho voluto bene senza volere nulla in cambio ma fra noi due, qualunque cosa tu dicessi io la facevo. Sapevi che da parte mia c'era sempre un sì. Per due anni ti ho sempre ascoltato. A un certo punto c'è stato un blocco nei tuoi confronti. " Spronata da Alfonso Signorini a parlare delle accuse, negate da Andrea Denver. Elisa De Panicis ha ribadito quanto detto nella puntata precedente e il modello ha rimandato ogni addebito: " Ricordo di aver parlato e non di questa conversazione. Ricordo di aver citato Ivan dicendo che ero molto felice della sua presenza. " I due hanno anche accennato al flirt di Denver con Rita Rusic ma il discorso si è poi evoluto in un'altra direzione, tornando alla loro relazione.

Elisa De Panicis ha insistito su quando accaduto tra loro e Andrea Denver ha voluto mettere le cose in chiaro in riferimento all'accusa di aver chiesto all'influencer di creare una relazione finta all'interno del reality: " Noi ci siamo conosciuti in un periodo molto difficile. Ho una ragazza. " Elisa De Panicis, spiazzata dall'affermazione di Andrea Denver di essere fidanzato, ha svelato un'ulteriore retroscena: " Hai una ragazza e inviti a me nel tuo hotel a Milano e quando stavamo facendo le riprese del Gf mi hai chiesto se fossi sicura che non volevo che venissi nel mio hotel per farmi un messaggio. "

Per chiudere l'argomento, è stato Alfonso Signorini a voler rivelare uno scoop sulla vista di Elisa De Panicis. Infatti, se Andrea Denver è fidanzato, anche l'influencer ha una persona fuori e non è uno qualunque. Lui sarebbe Theo Hernandez, terzino francesce del Milan.