Gf Vip, Elisa De Panicis 'smaschera' Andrea Denver: "Mi ha chiesto di avere una storia in Casa"

Momento di imbarazzo al Grande Fratello Vip, quando il conduttore ha deciso di scoprire definitivamente le carte e rivelare i trascorsi tra Andrea Denver e Elisa De Panicis. La produzione del Grande Fratello ha deciso di far incontrare nuovamente i due all'interno della Casa, per movimentare un po' le acque e per aggiungere pepe all'edizione.

Andrea Denver ha fatto parte del primo gruppo di vip che ha varcato la porta della Casa una settimana fa, mentre Elisa De Panicis è entrata durante il secondo Kick-off a distanza di 48 ore. Una scelta autoriale per misurare le reazioni dei ragazzi, che sono state inaspettate soprattutto da parte del modello veneto. Elisa De Panicis ha salutato con grande affetto Andrea Denver nel momento del suo ingresso, rivelando un qualche trascorso tra i due. Il ragazzo, su esplicita richiesta di Alfonso Signorini, ha però negato che tra loro ci sia mai stato qualcosa ma ha derubricato il tutto come una semplice amicizia, lasciando di sasso la ragazza e lo stesso conduttore.

Durante la terza puntata, Alfonso Signorini è voluto tornare sull'argomento per fare chiarezza sulla questione rendere più elettrico il clima all'interno della Casa. La produzione ha prima mostrato ai vip le parole di Elisa De Panicis durante la settimana, quando ha raccontato agli altri inquilini la sua versione dei fatti. Stavolta, Andrea Denver ha voluto raccontare tutta la verità al pubblico o, almeno, la sua verità che è evidentemente discordante rispetto a quella di Elisa De Panicis: " Io non ho nulla da nascondere, voglio bene a Elisa. La maggior parte delle cose sono bugie. Ci sono stati rapporti intimi 4 volte e non c'è mai stato: 'Vieni a Miami, vieni a New York'. " Il modello ha ammesso di non aver mai avuto un coinvolgimento emotivo e sentimentale con l'influencer ma di averla sempre considerata un'amica, seppure con un occhio di riguardo.

Un'argomentazione che non è piaciuta a Elisa De Panicis, che ha un'altra verità da raccontare al pubblico e al conduttore del Grande Fratello. Oltre a smentire Denver sulle dinamiche della loro presunta frequentazione, l'influencer ha rivelato una sorta di strategia che il modello avrebbe voluto attuare una volta dentro la Casa: " Andrea al telefono mi ha detto: 'Non voglio entrare nella Casa e mettere i sentimenti'. Poi, a un certo punto mi chiama e mi dice: 'La cosa intelligente sarebbe che Ivan diventasse il mio migliore amico e sarebbe interessante fare una storia io e te'. "