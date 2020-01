Gf Vip, espulso Salvo per le frasi choc. Ora la rete chiede la testa degli altri tre

Salvo Veneziano non è più un concorrente del Gf Vip. Il comunicato della produzione è arrivato ad appena 24 ore da quando il concorrente ha pronunciato frasi sessiste e violente nei confronti di due concorrenti. Un provvedimento giusto, che in un'epoca nella quale si combatte contro la violenza sulle donne è stato inevitabile.

Salvo Veneziano non era solo, non parlava con una telecamera ma interagiva con le altre ex glorie delle precedenti edizioni. Il gruppetto dei quattro Highlander si trova confinato nel privè, un'area con meno comfort rispetto alla Casa. Sergio Volpini, Patrick Rey Pugliese e Pasquale Laricchia erano presenti mentre Salvo utilizzava termini violenti per parlare delle inquiline della Casa. Nessuno di loro è intervenuto per limitare il delirio verbale di Salvo Veneziano o, quanto meno, tentare di limitarne i danni. Uno parlava e gli altri tre ridevano alle parole del pizzaiolo siciliano. Una scena aberrante per i telespettatori che, da casa, osservavano impotenti il degrado della discussione intavolata.

Per molti uomini, utilizzare una certa terminologia equivale a imporre il proprio status di maschio alfa. Salvo Veneziano ha fatto uso di una terminologia becera e totalmente inadeguata per riferirsi a una ragazza poco più che ventenne, che ha avuto la sola "colpa" di indossare un abbigliamento succinto. Probabilmente l'abbigliamento di Elisa De Panicis ha scatenato qualcosa nei quattro uomini. Ma i commenti fanno rabbrividire.

La squalifica di Salvo Veneziano è stata accolta con entusiasmo da gran parte del pubblico a casa, soprattutto da chi segue il programma commentando sui social. Tuttavia, a una buona fetta di telespettatori non basta che sia stato eliminato solo Salvo Veneziano. Sono tanti a chiedere la testa televisiva anche degli altri tre. Striscia la notizia ha aperto un sondaggio per chiedere al suo pubblico se anche gli altri meritano la squalifica dal Gf Vip. Molti accusano Patrick, Pasquale e Sergio di essere stati complici di una scenetta disgustosa e che, quindi, come tali, dovrebbero subire una punzione esemplare. C'è chi si aspetta provvedimenti nella prossima puntata in onda domani, visto che il televoto che vedeva contrapposto Salvo e Patrick è stato annullato per la squalifica. L'indifferenza di chi si gira dall'altra parte e la complicità di chi ride di certe violenze non sono meno gravi. Sarebbe forse bastato che uno degli altri concorrenti, ormai uomini maturi che hanno superato i 40 anni, si alzasse e spiegasse a Salvo Veneziano che stava sbagliando e che doveva scusarsi per quanto detto, affinché storia avesse un epilogo diverso.