Gf Vip, Jeremias litiga con Luca: "Se non ci conoscevamo, ti avrei tirato due schiaffi"

Nella casa del Gf Vip il clima è tesissimo dopo la confessione dei fratelli Rodriguez e di Luca Onestini sul conto di Soleil Sorge.

Ricordiamo che nel corso della scorsa notte, Cecilia Rodriguez ha rivelato che prima di entrare al Gf le avevano detto che Soleil ci avrebbe provato con uno dei fidanzati delle vip. Da qui è arrivata la confessione di Luca che ha svelato di aver chiesto alla sua (ex) fidanzata di non sedersi mai nelle dirette vicino ad Andrea Damante, compagno di Giulia De Lellis.

Così sono nati una serie di dubbi sulla fine della relazione tra Luca Onestini e Soleil Sorge. I concorrenti del Gf hanno iniziato a ipotizzare che i due abbiano creato un piano ad hoc per aumentare la loro popolarità. E tra una domanda e l'altra i fratelli Rodriguez provano a vederci chiaro. Ma questo continuo fare domande e cercare risposte ha scatenato una nuova lite tra Jeremias e Luca.

Luca Onestini, deluso dalle insinuazioni dell'argentino, ha cercato di fargli cambiare idea sul suo conto, ma Jeremias non sembra volergli credere. La discussione è virata su toni forti, con Jeremias Rodriguez che ha sbottato definendo Onestini "bambino". Poi è passato all'attacco finale: "Se non ci conoscevamo, ti avrei tirato due schiaffi. Con un coglione così non parlo".

Pietrificato da queste parole, Luca ha cercato il confronto con Giulia De Lellis e Ignazio Moser, dicendosi molto amareggiato dall'atteggiamento di Jeremias, che riteneva la persona con cui aveva legato di più all'interno del Gf Vip. Ma anche il confronto con gli altri due concorrenti del gioco non ha portato i risultati sperati e, chiusosi in confesisonale, Luca ha espresso il desiderio di voler abbandonare il Grande Fratello.