Gf Vip, Miriana Trevisan a Pago: "Se ami Serena, torna da lei"

La prima sorpresa della serata al Grande Fratello Vip è stata per Pago. Il cantante sardo ha potuto riabbracciare Miriana Trevisan, madre di suo figlio, entrata in casa per dare sostegno al suo ex compagno. I due hanno mantenuto un ottimo rapporto, soprattutto per il bene del figlio e dal loro abbraccio si intuisce che nonostante non ci sia più l'amore, è rimasta la stima reciproca.

Il Grande Fratello ha deciso di far entrare Miriana Trevisan durante un freeze, il che ha permesso alla showgirl di parlare per qualche minuto nel silenzio, raccontando alcuni aspetti di Pago che gli inquilini della casa ancora non possono conoscere. Il carattere del cantante è introverso, Pago è poco incline a raccontarsi e Mirina Trevisan ha spiegato che questo suo essere nasconde un dolore molto profondo, che probabilmente Pago non ha ancora elaborato. " Ha un mondo dentro, una voragine di sofferenza che si porta nei suoi silenzi. Io so perché c'ero, c'eravamo appena conosciuti ”, ha detto Miriana Trevisan, raccontando di quando si recarono insieme in ospedale per trovare il padre del cantante, che si trovava ormai in fin di vita. Trattenendo a fatica l'emozione, Miriana Trevisan ha continuato l'aneddoto: " Vedo due donne arrivare verso di me con una grande dignità. Erano la madre e la sorella. Erano gli ultimi giorni e Pacifico mi disse che dovevo portare la sorella a riposare. Andammo via per cercare di farla stare bene, era l'unico pensiero di Pacifico."

Pago, che già piangeva da prima che Miriana Trevisan entrasse nella casa, per il video messaggio registrato della modella, ha definitivamente ceduto alle lacrime durante il racconto della sua ex compagna: " Accendemmo una candela in questa stanza e questa candela a un certo punto si spense. Capimmo subito che suo padre non c'era più. Tu hai sorretto tutto. Sei il fratellone di tutti, hai sofferto più di tutti gli altri. Devi tirare fuori il tuo dolore, sei qui e puoi raccontarti. Puoi raccontare i dolori tuoi e della tua famiglia, può essere d'esempio. Quel momento ti ha chiuso un poco. "