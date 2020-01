Gf Vip, la moglie di Salvo Veneziano denuncia: "Io e mia figlia siamo state linciate sul web"

La squalifica di Salvo Veneziano dal Grande Fratello Vip sta avendo pesanti ripercussioni sulla sua famiglia. Moglie e figlia hanno denunciato di esser state oggetto, nelle ultime ore, di insulti e attacchi durissimi sui social network. La frase choc pronunciata dal gieffino all'interno della casa negli scorsi giorni hanno innescato una dura polemica nei suoi confronti, tanto da spingere la produzione del reality a prendere provvedimenti. Immediata dunque la sua squalifica. Salvo è dunque uscito di scena ma a pagarne le conseguenze sono soprattutto la compagna, Giusy Merendino e la figlia di 19 anni.

Intervistata da Adnkronos, Giusy Merendino si è scusata per le parole di suo marito Salvatore, raccontato lo stato d'animo dell'uomo in questo momento: " Ho sentito mio marito stanotte, non sta bene, è molto dispiaciuto. Si è reso conto di quello che ha detto solo dopo, quando è stato squalificato dal programma ". Le sue violente affermazioni su Elisa De Panicis, che, secondo la produzione del reality show " hanno violato le regole e lo spirito stesso del programma ", non sono andate giù al pubblico del programma, che a gran voce ha chiesto - e ottenuto - la sua espulsione immediata. A preoccupare maggiormente la Merendino sono però i durissimi attacchi che lei e la figlia stanno ricevendo da giorni su Instagram: " Ora sono io a dovermi difendere perché la gente sta attaccando anche me e mia figlia questa è la situazione che mi fa più male, il fatto che abbiano toccato una ragazzina. Salvo è molto dispiaciuto per quello che stiamo subendo a livello mediatico ".