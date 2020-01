Gf Vip, Pago: "Voglio tornare da Serena, ma non voglio pentirmi"

Momento di confidenze per Pago nella casa del Grande Fratello Vip: l’incontro con Serena Enardu continua a destabilizzarlo e lui, parlando con Clizia Incorvaia, si è detto combattuto sulla decisione finale riguardo la sua vita sentimentale.

Testa e cuore, infatti, continuano ad essere in contrasto e Pago non l’ha nascosto: il suo dubbio, infatti, è quello di potersi pentire qualora decidesse di ascoltare i sentimenti e tornare accanto alla sua ex fidanzata. “ Adesso sto pensando a cosa devo fare, vorrei tornare da lei, ma non voglio pentirmi – ha confidato Pago, evidentemente preoccupato, a Clizia, che ha ammesso di essersi ricreduta su Serena e sulle reali intenzioni di quest’ultima con l’amico - . Io quando c’è stato il televoto su di lei pensavo che tu avessi bisogno dei tuoi spazi, ma devo ammettere che lei invece aveva gli occhi di una donna innamorata che avrebbe fatto di tutto per riconquistarti ”.

Il confronto tra Pago e Clizia, dunque, sembra aver portato al cantante un po’ di quella serenità persa negli ultimi periodi proprio dopo la fine della sua relazione durante il falò a Temptation Island Vip. Ed è proprio in riferimento a quell’esperienza che ha determinato l’addio tra i due, che Pacifico Settembre ha ammesso di avere qualcosa da rimproverarsi. “ Lei ha sbagliato ad arrivare là in una condizione così delicata – ha detto lui - . Colpa mia anche di non averlo capito, ma se avessi saputo non avrei mai rischiato ”.

Ascoltando questa sorta di confessionale di Pago, anche Paola Di Benedetto è rimasta colpita dalle parole del coinquilino e, inserendosi nella conversazione, ha voluto spezzare una lancia a favore di Serena. “ Se una ragazza va a mettersi in una situazione mediatica del genere significa che è davvero confusa e non sa cosa vuole – ha commentato - . Ma quando è venuta qui si vedeva che era convinta del suo sentimento ”. Davanti a queste parole, dunque, Pago ha mostrato un sorriso compiaciuto, ma non ha nascosto la paura di poter tornare sui suoi passi e, poi, scoprire di essersi sbagliato più in là. “ Questo infatti mi ha fatto molto piacere – ha ammesso lui - . Però devo essere sicuro io adesso, non voglio avere ripensamenti in futuro ”.