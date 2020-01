Gf Vip, polemica per le parole di Licia Nunez su Imma. Interviene Eva Grimaldi

A poche ore dall'inizio del Grande Fratello Vip sono già scoppiate le polemiche. Prima la frase di cattivo gusto detta da Fabio Testi fresco di eliminazione, poi le dichiarazioni "bollenti" fatte da Licia Nunez sul presunto tradimento della sua ex Imma Battaglia. Quest'ultima ha immediatamente replicato all'ex attraverso le storie del suo account Instagram, ma sui social tra commenti e critiche, sono arrivate anche le parole di Eva Grimaldi, che si è schierata in difesa dell'amata.



Licia Nunez, che non ha mai nascosto di essere omosessuale, a poche ore dall'ingresso nella casa del Gf Vip si è già aperta con alcuni coinquilini, svelando un retroscena legato alla fine della sua relazione con l'ex fidanzata Imma Battaglia. Quest'ultima, che oggi è sposata con l'attrice Eva Grimaldi, avrebbe tradito la concorrente del Gf Vip con la Grimaldi, che sarebbe stata proprio - a suo dire - il motivo della separazione tra le due ex. Le dichiarazioni della Nunez non sono affatto piaciute all'ex attivista, che sul suo profilo Instagram ha invitato la gieffina a chiarire bene la situazione " raccontando tutta la storia e la verità ". Anche Vladimir Luxuria ha speso parole di stima per la Battaglia e - in un'intervista esclusiva rilasciata al nostro giornale - ha parlato di "mezze verità" da parte di Licia Nunez.



Mentre il popolo del web si è diviso tra le versioni delle due donne, Eva Grimaldi ha deciso di dire la sua. Nessun chiarimento sulla vicenda - ormai vecchia di dieci anni - ma parole di stima e vicinanza alla sua Imma: " Come fa il mare prima della tempesta. Di forza e purezza che nessuno è in grado di arginare. Ed io non permetterò a nessuno di arginare il mio mare. Sarò sempre al tuo fianco ". A sua volta, l'ex compagna di Gabriel Garko a condiviso la risposta della Battaglia sul suo profilo Instagram, citando in causa anche Alfonso Signorini. C'è da scommettere che già nella seconda puntata del Gf Vip, in onda domani sera (venerdì 10 gennaio), ci sarà un confronto acceso tra le dirette interessate.