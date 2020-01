Gf Vip, avvicinamento in corso tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia?

A poco meno di due settimane dall'inizio del Grande Fratello Vip, nella Casa sembra si stia già formando la prima coppia. Loro sono Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che fin dall'inizio hanno mostrato un ottimo feeling, tanto che sui social già da giorni sono in tanti a tifare per la loro unione.

Paolo Ciavarro è uno dei beniamini della rete, che ne apprezza l'educazione d'altri tempi. Occhi azzurri e capelli biondi, il figlio di Massimo e di Eleonora Giorgi ha uno stuolo di fan che ne seguono le gesta all'interno della Casa e che vorrebbero vederlo in coppia con una delle bellissime ragazze presenti nel reality. Fin dal suo ingresso al Grande Fratello, il ragazzo ha espresso il desiderio di crearsi una famiglia con la donna della sua vita, che ancora non ha trovato. Clizia Incorvaia, invece, è reduce da una storia tormentata finita male con Francesco Sarcina, il leader de Le Vibrazioni. La loro separazione dopo tanti anni di matrimonio vissuti tra alti e bassi ha fatto molto discutere, soprattutto perché Sarcina ha svelato un presunto tradimento della Incorvaia con il suo testimone di nozze, l'attore Riccardo Scamarcio. Tra smentite e nuove rivelazioni, la loro relazione riempie da settimane le cronache rosa e sarà protagonista della puntata live di oggi del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini.

Probabilmente a causa della sua situazione esterna, che coinvolge inevitabilmente anche la figlia che Clizia Incorvaia ha avuto da Francesco Sarcina e che è ancora una bambina, l'influencer solo pochi giorni fa aveva allontanato l'ipotesi di un flirt all'interno della Casa. Qualcosa dev'essere però cambiato in lei, forse dopo la festa spagnola in onore di Ivan Gonzalez, durante la quale i due, seppure con molta timidezza, hanno cercato un approccio. La confidenza di Clizia Incorvaia su Paolo Ciavarro è avvenuta nella notte, mentre la ragazza si confidava con Rita Rusic. " Ho un interesse ", ha svelato l'influencer alla sua coinquilina prima di fare mezzo passo indietro: "Ma è un interesse così."

Parole, quella della Incorvaia, che non sono certo sfuggite al pubblico a casa. L'atteggiamento dei due ragazzi all'interno del Grande Fratello è stato da subito eloquente per molti. L'imbarazzo che i due provano mentre parlano, la voglia di isolarsi dal resto della Casa per trascorrere qualche minuto da soli a parlare e il modo in cui si guardano sono un indice molto forte per il pubblico e non solo. Anche Michele Cucuzza, dall'interno della Casa, sta spingendo affinché Paolo Ciavarro trovi il coraggio di corteggiare apertamente Clizia Incorvaia, che però pare sia finita anche nel mirino di Ivan Gonzalez. Paolo Ciavarro è apparso piuttosto geloso della vicinanza tra Ivan Gonzalez e Clizia Incorvaia e anche per questo motivo il suo amico Cucuzza vorrebbe che fosse più incisivo nel suo corteggiamento. Eppure, con i suoi modi gentili e il suo modo di fare galante e quasi impacciato, Paolo Ciavarro sembra aver conquistato quanto meno le attenzioni di Clizia, chissà se riuscirà ad arrivare anche al suo cuore.