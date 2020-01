Gf Vip, Ivan Gonzalez ha un debole per Clizia: "Mi piace"

Iniziano i primi “amori” all’interno della casa del Grande Fratello Vip e il primo ad aver perso la testa per una coinquilina è Ivan Gonzalez, che ha confidato a Barbara Alberti di essere particolarmente attratto da Clizia Incorvaia.

L’ex tronista di Uomini e Donne, che negli ultimi giorni è stato costretto ad affrontare Paola Caruso per alcune dichiarazioni di quest’ultima sui loro precedenti rapporti, ha ribadito di non aver mai nutrito alcun interesse nei confronti della showgirl ed è apparso abbastanza infastidito da questo confronto organizzato dalla produzione del Gf Vip. Nel cuore di Ivan, infatti, pare stia nascendo un certo interesse per la Incorvaia che, proprio negli ultimi giorni, sembrava essersi avvicinata ad un altro coinquilino, Paolo Ciavarro.

La ex di Francesco Sarcina, tuttavia, ci aveva tenuto a precisare di non nutrire alcun interesse particolare nei confronti del ragazzo, e lo stesso pare sia anche per il bel Gonzalez. Ivan, durante la festa di compleanno organizzata per lui nella Casa, ha confidato a Barbara Alberti di provare un interesse spiccato per Clizia, descrivendola come il suo prototipo di donna. “ Mi piace di più Clizia perché la vedo più il mio prototipo. Ha questa parte divertente, è solare e allegra, mi trasmette tanto quando parla – ha raccontato lo spagnolo alla scrittrice - . Anche Licia Nunez è molto bella, ma quella che mi piace di più è Clizia. Adriana Volpe è una signora, è classica, è sexy. Carlotta Maggiorana invece la vedo come una sorella piccola, è un po’ instabile con i suoi cambi d’umore. È un percorso molto difficile per lei, chissà se riuscirà ad arrivare fino in fondo ”.