Gf Vip, Rita Rusic si concede un momento di intimità solitaria. La regia costretta a staccare

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip è stata ricca di emozioni per i concorrenti. Uno dei momenti più attesi della serata è stato l'incontro-scontro tra Valeria Marini e Rita Rusic, entrambe ex di Vittorio Cecchi Gori. È stata proprio la statuaria concorrente di origini croate a rendersi protagonista di un momento hot al termine della diretta.

Tra la Marini e la Rusic non sono mai corsi rapporti idilliaci ma all'interno della Casa, essendo entrambe donne intelligenti, hanno saputo usare entrambe l'arma dell'ironia senza risparmiarsi battute pungenti. È stato comunque uno scontro che ha minato la serenità di Rita Rusic, che già nelle ore precedenti aveva subito il contraccolpo emotivo dell'ingresso di Vittorio Cecchi Gori. La serata è trascorsa in maniera tranquilla per la concorrente, che anche questa settimana ha scampato il pericolo dell'eliminazione.

È una delle veterane della Casa ma la sua età non sembra essere un limite per l'esperienza nel reality, anzi. L'attrice sembra essere particolarmente apprezzata dai social per il suo modo di fare schietto e diretto ma sempre educato. Alla soglia dei 60 anni, Rita Rusic è un vulcano di energia e di intraprendenza all'interno del Grande Fratello Vip, dove ha ritrovato una sua ex fiamma. Lui è Andrea Denver, giovanissimo modello italiano che ha fatto fortuna in America. Pare che i due si siano conosciuti e frequentati tra Miami e New York, la loro non è stata lunga relazione ma un flirt intenso e passionale.

Rita Rusic è una donna di passione, amante del bello e dei piaceri della vita. Più di una volta, all'interno della Casa, si fatta trascinare in discorsi inerenti i rapporti sentimentali e intimi, senza mai tirarsi indietro nei fare commenti o nell'esprimere la sua opinione. Non si è fatta problemi a esternare lo sconforto per l'assenza di uomini interessanti all'interno in quest'edizione, nonostante i precedenti con Denver.

L'assenza di testosterone per Rita Rusic pare sia un limite insormontabile fino a un certo punto, come ha dimostrato qualche sera fa. A tarda nottata, alle 3.20 del mattino circa, la concorrente ha cercato un po' di intimità nella capsula room. È un ambiente appartato della Casa dove i concorrenti possono ritagliarsi qualche momento di tranquillità lontani dal caos. Qui, Rita Rusic si è concessa un momento di piacere autonomo in assenza di un uomo che potesse regalarle delle emozioni. Nella stessa stanza con lei c'erano anche Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, impegnati in una delle loro chiacchierate notturne, e probabilmente i due non si sono accorti di quanto stava accadendo a pochi passi da loro. Inevitabile, per la regia, staccare immediatamente in un altro ambiente per preservare la privacy di Rita Rusic. Il video è stato pubblicato da Dagospia.