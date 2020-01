Rita Rusic e Andrea Denver hanno avuto un flirt prima del GF Vip? Signorini insinua il dubbio...

La nuova edizione del Grande Fratello Vip ha esordito alla grande. Nella prima puntata di debutto abbiamo assistito alla classica parata di concorrenti che dopo la passerella da vere star sul red carpet, vestiti con abiti super eleganti, hanno varcato la iconica porta rossa della Casa più scrutata d'Italia. Appena fatto il loro ingresso nel Casa, già circolano i primi gossip che coinvolgono i coinquilini partecipanti alla nuova edizione del reality show targato Mediaset. Nell'aria della nota Casa di Cinecittà si percepisce un'atmosfera frizzante, il sentore di un flirt in corso tra due personaggi vip soggiornanti. Chi saranno i due presunti amanti che celano l'ingombrante segreto nel loro intimo? Certo, la presenza nella Casa dell'affascinante modello veronese Andrea Denver attira i sospetti sulla sua aitante figura.

Un altro dilemma concerne su chi possa essere la fortunata che ha indotto il bel modello in tentazione. Beh, la scelta è abbastanza ardua considerando che in questa edizione compiaono bellissime ragazze: dall’ex Miss Italia 2018, Carlotta Maggiorana alla avvenente modella Fernanda Lessa, oppure la ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Elisa De Panicis. Ma pare che nessuna di loro abbia condiviso la presunta liaison con Andrea Denver. Stando alle indiscrezioni riportate da Alfonso Signorini sul suo portale Casa Chi, il programma online del suo settimanale, il modello veneto sarebbe attratto dalla produttrice cinematagrafica Rita Rusic. Proprio il conduttore alla guida della nuova edizione del popolare reality show ha rivelato in diretta nella prima puntata che tra i due personaggi famosi potrebbe essere intercorso un flirt nel passato. La notizia bomba ha sconcertato il pubblico e imbarazzato non poco i due protagonisti della sottesa storia clandestina.

Rita Rusic e Andrea Denver nascondono una storia segreta?

In effetti qualcuno ha notato una certa affinità tra la Rusic e Denver sin dai primi minuti dopo che essi hanno varcato la soglia della Casa del GF. Nonostante vi sia una notevole differenza d'età tra i due, ben 31 anni, tale fattore non ha precluso che la produttrice di origini croate e il modello approcciassero all'istante. Rita Rusic, 59 anni, Andrea Denver, 28 anni, si sono salutati calorosamente all'ingresso di lui nella Casa del GF Vip. Alcuni elementi in comune hanno spronato il dialogo tra i due vip. Il tema che li accomuna è gli Stati Uniti. Sì, infatti, lui vive e lavora a New York e la Rusic trascorre gran parte dell'anno a Miami. " Tra l’altro noi siamo vicini di casa. Io vivo a New York ma in inverno mi sposto a Miami", con tali parole Denver ha attaccato conversazione con la eplosiva Rusic. La ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, che ha la fama di donna dominatrice in amore con alle spalle parecchie storie con toy boy, ha replicato lui: "Sì, io a Miami ci vivo tutto l’anno". L'attrazione comunicativa ha attirato l'attenzione su di loro degli sguardi degli altri coinquilini e del pubblico, i quali hanni scorto un certo imbarazzo tra i due. Ma i sospetti sono stati placati quando entrambi hanno sostenuto di non conoscersi.