Gf Vip, siparietto tra Pupo e Wanda Nara: "Insegnami una strategia per toglierle il reggiseno"

La terza puntata del Grande Fratello Vip ha abbracciato numerosi temi. Alfonso Signorini ha aperto con quello che è stato il caso della settimana, ossia l'espulsione di Salvo Veneziano per le frasi sessiste rivolte a due concorrenti. Gli opinionisti hanno fortemente stigmatizzato l'accaduto, soprattutto Wanda Nara, che ha incitato i tre Higlander superstiti a scusarsi per il loro comportamento.

Successivamente sono state affrontate le diverse dinamiche della Casa, con l'incursione dall'esterno di Paola Caruso per Ivan Gonzales e il confronto tra Elisa De Panicis e Andrea Denver. In entrambi i casi si tratta di flirt mai decollati che hanno però lasciato delle acredini e dei sospesi tra i protagonisti, che Alfonso Signorini ha cercato di appianare. Molto intenso anche il momento sulla maternità, affrontato con Antonella Elia e con Adriana Volpe, due donne molto diverse che condividono una piccola parte del loro percorso personale, che a un certo punto ha però preso strade diverse.

Anche in questo caso l'intervento di Wanda Nara è stato toccante, soprattutto per l'emozione provata dalla showgirl argentina, madre di cinque figli. A differenza delle due concorrenti, Wanda Nara ha scelto di diventare madre in giovane età ma a un certo punto della sua vita si è ritrovata da sola a dover ricominciare da zero, in Argentina, con tre figli piccoli da dover mantenere. Storie di donne, quindi, al centro della puntata, durante la quale i tre Highlander sono stati invitati a partecipare attivamente alle attività di un centro per l'accoglienza delle donne vittime di violenza, per aiutare e per ascoltare le loro storie.