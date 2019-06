Giallo su Lerner in Rai "60mila euro a puntata"

Gad Lerner come è noto torna in Rai. Il conduttore da lunedì sera alle 23.10 sarà sulla terza rete con l'Approdo un format già visto in cui verranno affrontati i temi dell'immigrazione e della politica (probabilmente in chiave anti-Lega). La secnografia del programma ha un dettaglio non da poco: un barcone sullo sfondo. Proprio uno di quei barconi usati dai migranti per la traversata dalla Libia all'Italia. Ma quanto cosat una puntata di Lerner? I conti in tasca glieli fa la Verità che stiam in 60.000 euro il costo di ogni singolo appuntamento. Costo editoriale di 300.000 euro; 60.000 a puntata. Lerner, secondo quanto riporta il quotidiano di Belpietro, incasserà attorno ai 150.000 euro (30.000 a settimana) per poco più di 30 giorni di lavoro. La prima puntata, guarda caso, è dedicata alla storia della Lega.

Insomma su Rai Tre si rimette in moto la macchina radical chic che ha un obiettivo chiaro: screditare l'avversario politico. Ma sulle cifre e sui costi del programma è intervenuto lo steso Lerner con un tweet piccato: "Il mio compenso per l'#Approdo @RaiTre è di 69mila euro lordi. Con me lavorano ottime professionalità interne e una coautrice esterna. Tranquillo, guadagnano molto di più i tuoi intrepidi cacciatori di #RadicalChic ogni sera in tv Capito @matteosalvinimi? Ci vediamo lunedì h23,10". Poi ha risposto anche alle accuse de La Vertià: "Evviva! @BelpietroTweet mi ha dato l’aumento, 60mila euro a puntata...o sarà la sua ennesima #FakeNews? Voi che ne dite?". Insomma sul ritorno in Rai di Lerner, dopo il caso Fazio, si accende una nuova bufera.