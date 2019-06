Giancarlo Magalli scrive all'ex moglie: "Continuo a volerti bene"

Giancarlo Magalli è ancora molto legato a Valeria Donati, la donna che ha sposato in seconde nozze nel 1989 e con la quale ha avuto la figlia Michela. In occasione dell'anniversario del loro matrimonio, il conduttore ha postato su Facebook la copertina del numero di Gente che celebrò quelle nozze e ha commosso i suoi fan con un toccante messaggio d’auguri per Valeria.

“ Sono passati esattamente 30 anni da quel giorno. Ne sono passati anche una decina – racconta il presentatore – da quando quel matrimonio è finito, ma non sono finiti l’affetto, la stima e la vicinanza con Valeria. Ovviamente la cosa che ci unisce di più è l’amore per nostra figlia Michela, un amore che nessun atto giudiziario può scalfire, ma tante altre cose sono rimaste ”.

Giancarlo Magalli: “Valeria, continuiamo a volerci bene”

Magalli, al quale è stata recentemente attribuita una relazione (da lui sempre smentita) con la 22enne Giada, rivela di essere sempre unito alla Donati. “ Abbiamo avuto più alti e bassi da separati che da sposati – scrive il volto storico de I fatti vostri – ma sempre, comunque, più alti che bassi. E la separazione prima ed il divorzio poi non sono state delle saracinesche che ci hanno chiuso fuori l’uno dalla vita dell’altra. Abbiamo continuato a volerci bene, se pure in modo diverso, a darci consigli non richiesti, a criticarci, a ridere ed a cercare di essere, anche divisi, fonte di felicità per nostra figlia ”.