Le confessioni di un gigolò: "A volte i soldi me li sudo"

Ci sono storie che si rivelano solo di notte, quando si trova il coraggio per aprirsi. Spesso, sono storie che è più facile raccontare a un estraneo piuttosto che a un conoscente. Deve pensarla così anche il gigolò che attorno alle 4 di questa mattina ha telefonato a Rai Radio 2 per mettersi in contatto con Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. I due conducono ogni notte la trasmissione radiofonica I Lunatici, che va in onda in diretta ogni giorno fino alle prime luci dell'alba.

L'uomo ha detto di chiamarsi Manuel ma non ha dato troppi dettagli sulla sua identità ed è comprensibile. È proprio per raccontare un'esperienza appena conclusa che ha deciso di alzare la cornetta per parlare con I Lunatici, facendo luce su un mondo di cui si conosce molto poco. Manuel ha raccontato di essere stato poco prima con due donne over 66 piuttosto corpulente. L'incontro è avvenuto perché è stato contattato da una bella signora che l'ha invitato a recarsi presso un appartamento. Giunto nel luogo indicato, Manuel ha riferito che "u na volta trovato, nell'appartamento ce ne erano altre due. Erano orrende. Mai avuto donne così. Comunque alla fine sono riuscito a fare il mio lavoro. Quella bella purtroppo se ne è andata. E' una esperienza che non auguro a nessuno, neanche ai miei colleghi. ”

Incalzato dai conduttori, il gigolò ha riferito altri dettagli della sua esperienza: “ Erano pretenziose. Poi hanno tirato fuori una valigetta con tutti gli attrezzi del caso ma io gli ho detto che ero lì per dare, non per ricevere. Così hanno capito che era un rapporto normale. Il tutto è durato circa due o tre ore. ” L'uomo ha ammesso di aiutarsi con i farmaci per poter svolgere la sua attività: “ Chi fa questo mestiere ha bisogno di un aiuto per avere e mantenere l'eccitazione. Io questa sera ho preso un aiuto. Stasera i soldi me li sono veramente sudati. Quando ti trovi in certe situazioni è obbligatorio prendere non la pillolina blu ma un gel derivante di quella famiglia lì che ti dà una mano. ”

Sorprendentemente, il gigolò ha confessato di avere due figlie di circa vent'anni che però non sono a conoscenza del suo lavoro: “ Cosa dico alle mie figlie? Che faccio sicurezza nei locali. Solo un amico sa che faccio questo mestiere. Con questo lavoro vivo bene, pago l'appartamento alle mie figlie, che fanno l'università. E mi diverto, a parte stasera. E poi lo Stato non mi frega neanche un soldo. ” Proprio per la sua situazione familiare, Manuel ha ammesso di non riuscire ad avere incontri con ragazze giovani. Il suo target sono le donne over 40, spesso annoiate, che non hanno voglia di impegnarsi in relazioni stabili. Ai Lunatici ha anche raccontato come ha iniziato a fare questo lavoro: “ Faccio questo mestiere da sempre. Ho iniziato a 23 anni, facevo sicurezza in un locale di Milano, una signora mi ha invitato ad andare in albergo con lei, mi ha dato trecentomila lire. Ho iniziato così, poi ho proseguito con le feste private. Sono diciassette anni che faccio il gigolò. ”

Oltre all'esperienza di questa notte con le due donne mature e corpulente, Manuel ha ammesso che l'esperienza più strana l'ha vissuta con una donna il cui marito si era nascosto dietro una porta per spiare la moglie che faceva sesso con lui.