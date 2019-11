Centinaia di chef invadono Roma per i Collari Federcuochi

Ispirata al riconoscimento anticamente tributato dalla Roma Imperiale alla professione del cuoco, l'onorificenza nasce con l'obiettivo di premiare quei professionisti del settore che da oltre venticinque anni promuovono con successo le tradizioni e il prestigio della Cucina Italiana nel nostro Paese e nel mondo. Oltre agli chef più meritevoli, riconoscimenti speciali sono stati consegnati anche a Lorena Bianchetti, conduttrice di Rai 1 di "A sua immagine" che ha voluto con un video ringraziare tutto e raccontare la sua esperienza nel campo culinario.

Oltre a lei l'onorevole Giorgia Meloni, da sempre impegnata nella difesa del Made in Italy nel mondo e lo scrittore Angelo Mellone, Capostruttura di Rai 1 e anche scrittore, che ha da poco dato alle stampa il libro "Fino alla fine -romanzo di una catastrofe". Con loro altri nomi importanti Gennaro Sangiuliano, Giorgio Calabrese, Luigi Scordamaglia e Claudia Manari.

"Abbiamo voluto evidenziare - spiega Rocco Pozzulo - da un lato l’importante capacità evocativa della cucina professionale e il prestigio di cui godono i veri professionisti del settore, dall’altro - anche attraverso l’assegnazione del collare “Amici dei Cuochi” conferito ad istituzioni e personalità vicine alla Federcuochi - la versatilità di un ambito che oggi è a pieno titolo un’importante espressione culturale del nostro tessuto socio-economico".

C'è stato anche modo di parlare del ruolo degli chef in tv grazie allo chef Alessandro Cerciello: "la televisione ha creato un'immagine poco realistica della figura del cuoco, la cucina professionale non è un gioco, è un lavoro estremamente faticoso e stressante perché lo chef deve possedere non solo talento e creatività ma anche capacità manageriale".

La cerimonia, presentata dal conduttore di Linea Verde Beppe Convertini e dal Presidente Federcuochi Rocco Pozzulo, si è tenuta a Roma, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, e ha visto la partecipazione di autorità della cultura e delle istituzioni.