Giovanni Terzi vuole Stefano Bettarini come testimone di nozze con la Ventura

Le famiglie allargate funzionano quando c’è armonia tra tutti i componenti: ne sono una testimonianza Simona Ventura e Stefano Bettarini che, sotterrata l’ascia di guerra, hanno creato una vera e propria squadra insieme ai rispettivi compagni, Giovanni Terzi e Nicoletta Larini.

A conferma di come questa famiglia vada d’accordo, l’ultimo gossip lanciato dal settimanale Chi: secondo il rotocalco, infatti, sembra che Giovanni Terzi abbia scelto come testimone di nozze con Simona Ventura proprio l’ex marito della compagna, Stefano Bettarini. Ma non è tutto: il secondo testimone dovrebbe essere il figlio maggiore degli ex coniugi, Niccolò. Una notizia che potrebbe sorprendere in maniera positiva tutti i fan della Ventura e di Bettarini che, già durante la partecipazione a Temptation Island Vip, avevano dimostrato grande maturità e spiegato come fossero riusciti a lasciarsi alle spalle una lunga guerra scoppiata dopo la fine del loro matrimonio.

Poco dopo il reality show di Canale 5 dove Simona Ventura si trovò a consolare Nicoletta Larini, la conduttrice e l’ex marito si concessero una vacanza insieme ai figli e alla compagna di lui e, già durante quei giorni di relax, Stefano Bettarini fu testimone di un sentimento che stava nascendo con Giovanni Terzi. Ai tempi, infatti, la conoscenza tra la Ventura e il futuro marito era solo agli inizi, ma pare che l’ex calciatore avesse già intuito che i due potevano intraprendere un fruttuoso percorso di vita insieme. Così, al ritorno da quella vacanza, la storia tra Simona e Giovanni fu ufficializzata a tutti gli effetti e, solo qualche giorno fa, la Ventura ha svelato che il 2020 la vedrà convolare a nozze con Terzi.

Una notizia che ha colto di sorpresa tutti i fan di “Super Simo” che, dopo la fine della lunga storia con Gerò Carraro, sembrava avesse deciso di mettere del tutto da parte la vita sentimentale. Poi, è arrivato Giovanni Terzi e, dopo alcuni mesi, la Ventura è tornata a sorridere confermando di aver trovato in lui l’uomo in grado di completarla e migliorarla.

Le nozze tra Terzi e Simona, dunque, sono le più attese del 2020 e, accanto a loro in questo giorno così importante, pare ci sarà proprio Stefano Bettarini.