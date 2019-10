Giulia Cavaglià attacca Manuel: "Smettila di parlare di me"

Si è consumato sui social l’ennesimo scontro tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano: la ex tronista di Uomini e Donne, stanca di essere sbeffeggiata dal suo ex, è intervenuta per metterlo a tace. La risposta di lui, però, non si è fatta attendere.

La storia tra i due, alla fine del trono classico, sembrava promettere bene. Poi, le segnalazioni su un presunto tradimento di Manuel mentre era in vacanza a Ibiza hanno scatenato il gossip. Da quel momento la crisi con Giulia e il definitivo annuncio della fine della relazione. Le frecciate social tra Galiano e la Cavaglià non si sono risparmiate e, ogni volta che qualcuno chiedeva all’ex corteggiatore qualcosa sulla ex fidanzata, lui non ha esitato a prendersi gioco di lei. Proprio per questo motivo, dopo l’ultimo commento di Galiano sulla tronista, lei è intervenuta sui social per zittirlo.

“[...] Ma se ti arrivano milioni di domande, perché devi rispondere a quelle su di me? Io non ti ca.o di striscio da tempi immemori, grazie al cielo non fai parte dei miei pensieri, vorrei tanto non far parte dei tuoi, ma a quanto pare sono sempre presente – ha sbottato Giulia - . Se hai bisogno di un confronto puoi chiamarmi, non so se ti risponderò, ma tu prova. In ogni caso io non parlo male di te perché io al contrario tuo non sputo nel piatto dove ho mangiato, perché ho la coscienza pulita. Se puoi smetterla di parlare di me nelle tue storie te ne sono grata [...]”.