Giulia De Lellis in ansia per Andrea Iannone

Quella di ieri è stata una giornata ricca di ansia e preoccupazione per la bellissima Giulia De Lellis, la nuova fiamma di Andrea Iannone.

L’influencer, infatti, si trovava nel circuito, tra i box, dove il suo fidanzato avrebbe poi gareggiato. Ed ecco che, in un lampo, vengono a galla tutti i pro e i contro di stare con un pilota. Non è un caso che le gare regalino tanta adrenalina ma anche altrettanta ansia per via dei rischi connessi all’altissima velocità che caratterizza le corse in moto.

Così, persino Giulia non riesce a sottrarsi da quello stato di inquietudine che caratterizza la gara. A dimostrazione di ciò c’è una storia su Instagram che lei stessa ha postato sul suo profilo dove la vediamo fare su e giù con fare frenetico in prossimità dell’entrata dei box. Per non restare sola in quello stato mentre attendeva l’inizio della gara, Giulia ha voluto condividere le sue emozioni con i suoi follower: “Vi parlo dal dietro le quinte, se così possiamo dire. Qua mi guardano e mi prendono per pazza e sto aspettando che tra poco inizi la gara” . Tuttavia, nonostante il passo affrettato e visibilmente agitato, la ventitreenne romana ha confessato di vivere questo momento “senza ansie e leggera come sempre” , certa di riabbracciare presto il suo Andrea. Infatti, così è stato e la prova si è fortunatamente conclusa senza intoppi, con Iannone che ha ottenuto un soddisfacente decimo posto con la sua Aprilia, piazzandosi dunque nella Top Ten.

Insomma, lei lo segue ovunque ed è disposta ad accettare di convivere con qualsiasi cosa lo renda felice, persino gli sport più pericolosi. Che si tratti di una velata dichiarazione d’amore?

