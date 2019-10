Giulia De Lellis confessa: "Vedo più ​mia cognata che il mio fidanzato"

Prosegue a gonfie vele la relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. La coppia non perde occasione di esternare sui social network il proprio amore reciproco. L'ultima dichiarazione pubblica porta la firma del pilota, che su Instagram ha dedicato dolci parole all'influencer romana: " Quanto sei bella Giulia, sei un mondo tutto da scoprire, un mondo tutto tuo, un mondo bellissimo...I love you !".

Giulia De Lellis, che sta seguendo il suo compagno in Oriente per gli impegni del Motomondiale, ha però svelato qualcosa di più della relazione con Iannone: " Da quando mi sono fidanzata passo più tempo con mia cognata che con il mio ragazzo, (poverina). Però ogni giorno mi ripete che sono tanto simpatica e quindi, alla fine, anche se rompo il c*%* se la ride. Dio mio quanto se la rideeee! ". L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne lo ha confessato in un post Instagram, pubblicato nelle scorse ore. Caterina Costantino, fidanzata del fratello del pilota, Angelo Iannone, è infatti volata insieme al compagno in Oriente e sta trascorrendo molto tempo con la De Lellis. Un'amicizia nata da poco, che trova la benedizione di un altro volto noto di Uomini e Donne, Gemma Galgani, che ha commentato il post di Giulia De Lellis: " Siete stupende ed avere vicino Caterina è rigenerante! ".

La vacanza in Oriente sta servendo a Giulia De Lellis per staccare la spina dopo un intenso anno di lavoro, tra la pubblicazione del suo primo libro e il lancio di prodotti con il suo nome, ma anche per stare vicina al suo compagno. Lui, che fino a marzo sarà impegnato con le gare in giro per il mondo, si gode la sua bella tra Malesia e Giappone e spera in un ritorno da campione nella MotoGp.