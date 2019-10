Giulia De Lellis a Singapore: "Questo viaggio è per me, per dedicarmi tempo"

Prosegue il viaggio in Oriente di Giulia De Lellis. L'influencer romana, dopo la tappa in Thailandia, è volata a Singapore insieme al compagno Andrea Iannone e ad alcuni amici. La De Lellis ha colto la palla al balzo, seguendo il campione di motociclismo nei suoi impegni sportivi, per prendersi una pausa dagli impegni di lavoro. L'ultimo anno per lei è stato, infatti, decisamente intenso e ricco di soddisfazioni. E a Singapore sembra proprio che Giulia stia ricaricando le energie. " Mi sono innamorata di Singapore! Sembra una cartolina .. Mi spiace non rendervi partecipi di tutto, ma spesso condivido con voi talmente tanto che a volte rischio di non vivermi pienamente tutto ", ha spiegato in un post Instagram l'influencer.

In realtà la fuga dall'Italia rappresenta un momento di pausa per lei, dopo il successo del suo primo libro, e l'attenzione mediatica scatenatasi intorno al suo personaggio e alla storia con Iannone. Staccare la spina per Giulia De Lellis sta significando anche una presenza meno costante sui social, dove è seguita da milioni di follower. Una scelta voluta, non tanto dettata da impegni e fusi orari: " Ogni tanto ci sta .. Fare qualcosa solo per me! Ho scelto di fare questo viaggio principalmente per questo: prendermi il mio tempo, fare le mie cose. Però questo non potevo non mostrarvelo. Piano piano sto tornando attiva ( vedi mie story), vi manco? ". C'è anche altro, però, che Giulia De Lellis ha voluto mostrare ai suoi fan social. Nelle scorse ore sul profilo Instagram della De Lellis sono comparsi alcuni scatti, decisamente bollenti. Nelle foto Iannone è di spalle, completamente nudo, coperto solo da una strategica emoticon. Momenti di intimità che la coppia ha condiviso con i follower.