Giulia De Lellis e gli auguri al fratello di Iannone: "Sei diverso, sei speciale"

La relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone procede a gonfie vele e anche i rapporti tra le rispettive famiglie sembrano essere ottimi. La influencer, infatti, pare essersi particolarmente affezionata al cognato Angelo e, proprio a lui, ha dedicato un bellissimo pensiero in occasione del suo compleanno.

“ Ti stavi rilassando solo, guardando il mare (cosa rara) – ha scritto la De Lellis in una Instagram story in cui proponeva uno scatto del fratello di Iannone in bianco e nero - . E io ti ho scattato una foto (cosa che solitamente fai tu a noi ma tieni tutto per te!). Perché tu sei diverso. Sei uno dei pochi ancora speciale! Buon compleanno. Ti voglio bene! ...E se avessi potuto, ti avrei scelto così ”. Una splendida dichiarazione di affetto di Giulia De Lellis nei confronti del fratello del suo fidanzato che, tempo addietro, dopo le dichiarazioni di Cecilia Rodriguez nei confronti di Iannone e della sua nuova compagna, aveva deciso di intervenire via social.