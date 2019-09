Giulia De Lellis: "Un film su di me? Mai dire mai"

Il libro autobiografico ‘Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza’ di Giulia De Lellis è stato un vero successo e, ora, la influencer si godrà il meritato relax dopo le fatiche. Eppure, c’è chi ipotizza che al libro possa seguire un film sulla giovane di Ostia che, almeno per il momento, sembra non aver considerato questa ipotesi.

Approdata a Roma per l’ultimo firmacopie con i fan, Giulia De Lellis ha risposto ad alcune domande riguardanti la critica, che nei suoi confronti così come in quelli del film di Chiara Ferragni è stata impietosa, il suo futuro e i prossimi progetti di lavoro. “ Le critiche? Come regola esistenziale, da quando sono piccola, ho sempre visto il bello nel brutto – ha spiegato la De Lellis - . I problemi cerco di tenerli fuori dai social come nella vita. Ma non sono d'accordo con Fedez quando dice che la critica non conta. Serve, come servono i consigli delle persone che mi vogliono bene. Fanno bagaglio d'esperienza: io sono a favore della critica. Magari posso non condividerla, ma la rispetto ”.

Critica a parte, il primo libro di Giulia De Lellis è risultato il più venduto in Italia nella sua settimana di uscita ed ha superato anche Stephen King, ma nel futuro della fidanzata di Andrea Iannone potrebbe esserci anche il grande schermo. Come riportato da Il Messaggero, a chi ha chiesto alla ragazza se avesse mai pensato ad un film sulla sua storia, Giulia ha risposto: “ Un film su di me non è mai stato nei miei pensieri, ma mai dire mai. Il libro era un'incognita, ed è stato un successo. E quando ho iniziato a usare Instagram non sapevo fare nulla: adesso ho quattro milioni virgola duecentomila follower ”.