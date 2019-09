Giulia De Lellis ha calcato il red carpet con un segreto nascosto

Giulia De Lellis è stata una delle protagoniste indiscusse del red carpet del Festival del Cinema di Venezia. L'attenzione mediatica che la giovane influencer romana riesce a catalizzare su di sè è notevole e tutto ciò che tocca sembra trasformarsi in oro. Una fiction e una trasmissione tutta sua in autunno, collezioni di costumi con la sua firma sold out e ora un libro in uscita che si annuncia già campione di vendite.

Sul red carpet di Venezia Giulia De Lellis ha incantato tutti con il delicato abito da sera rosa, mentre si stringeva stretta al suo fidanzato, il motociclista Andrea Iannone. L'attenzione di fotografi e pubblico presenti ai lati della passerella della prima del film "The Laundromat" è stata tutta per loro per alcuni minuti. Un momento vissuto intensamente e che nascondeva qualcosa che Giulia ha rivelato solo oggi. " Grazie a Casadei che mi ha fatto sentire Cenerentola, regalandomi una scarpa solo mia con un pensiero scritto sotto che mi ha accompagnata passo dopo passo su quel tappeto... ", ha scritto su Instagram l'ex compagna di Andrea Damante (che in questi giorni ha svelato nuovi estratti dal libro che parlano proprio del dj) svelando così un retroscena della sua passerella.

Sul red carpet Giulia De Lellis ha indossato un paio di scarpe, fatte apposta per lei, dove sulla suola era stata incisa una frase speciale. "Sogna Ridi Ama". Parole molto importanti per la romana che ha voluto che fossero impresse sotto i suoi vertiginosi sandali. Un segreto celato sotto il lungo abito in chiffon rosa, che ha sapientemente nascosto le scarpe, e che solo lei conosceva percorrendo il lungo tappeto rosso.