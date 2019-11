Giulia De Lellis manda in tilt Napoli: città paralizzata per il suo arrivo

La notorietà di Giulia De Lellis potrebbe essere ormai paragonabile a quella di una star internazionale tanto che il suo arrivo nella città di Napoli ha creato davvero scompiglio.

La influencer, rientrata in Italia dopo un lungo periodo di vacanza per seguire il suo Andrea Iannone in giro per il mondo, ha ripreso la sua attività e, testimonial di un brand di intimo, si è recata a Napoli. L’annuncio, dato attraverso le Instagram story, è stato immediatamente colto dai fan che si sono riversati nello store per un selfie, un sorriso, un autografo o l’abbraccio di Giulia De Lellis. In pochissimo tempo, quindi, l’arrivo della ragazza nella città partenopea ha creato davvero scompiglio: il traffico si è paralizzato e tutto è andato in tilt.

“ Amo Napoli ”, ha commentato Giulia sui social, riprendendo il momento del congedo dai fan che, ancora, continuavano ad assaltare la macchina che l’aveva accompagnata presso il negozio. Più volte, quindi, la De Lellis ha invitato i ragazzi e le ragazze a placarsi per evitare che quel momento di incontro, festoso, potesse trasformarsi in episodi spiacevoli. La calca di gente accorsa per vedere dal vivo la influencer, dunque, attesta il grande seguito di pubblico che la De Lellis ha. Con più di 4 milioni di follower su Instagram, la ragazza, infatti, potrebbe essere considerata una “nuova Chiara Ferragni”.

Il suo libro – Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza - ha venduto più di 100mila copie, la sua storia con Andrea Iannone procede a gonfie vele e il lavoro sta permettendo a Giulia di realizzare ogni desiderio che teneva nascosto nel cassetto sin da quando era piccola. La De Lellis è ormai un vero e proprio fenomeno: ovunque vada, migliaia di persone la raggiungono e i prossimi tour in giro per gli store del marchio di cui è testimonial si preannunciano affollati così come accaduto a Napoli. Lei, dunque, non può che ringraziare tutti questi fan, sorridere e godere di questo momento magico.