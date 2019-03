Giulia De Lellis chiarisce il rapporto con Irama e Andrea Damante

La vita sentimentale di Giulia De Lellis è sempre più protagonista delle pagine di cronaca rosa. Da un lato, la rottura con Irama, dall’altro la ritrovata complicità con l’ex fidanzato storico Andrea Damante, finora né smentita né confermata dai diretti interessati ma avvalorata da alcuni scatti rubati.

In effetti, secondo i fan di Giulia, soltanto la riscoperta di un amore sarebbe potuto essere un motivo plausibile per troncare improvvisamente la storia con il cantautore di Amici. Per questo motivo, Giulia ha voluto rispondere ad alcune domande dei suoi follower su Instagram sui due uomini della sua vita.

A chi le ha chiesto aggiornamenti su Damante, la De Lellis ha risposto: "Troppo forte il Dama", aggiungendo una GIF con popcorn. Che sia stato un modo per prepararsi alla lunga scia di supposizioni innescata da queste sue parole così difficili da comprendere? Sappiamo benissimo, infatti, che la fine della loro storia è sempre stata tabù dopo l'annuncio ufficiale del loro allontanamento. Così, il fatto stesso che lei si sia finalmente pronunciata sull'ex, anche se implicitamente, per chi la segue da sempre ha sicuramente un valore importante.

Su Irama, invece, Giulia ha risposto: “Ci sono cose che è giusto che restino mie, nostre... Perché ci rispettiamo. Perché siamo persone prima di essere personaggi e a volte la curiosità ve lo fa dimenticare”. La De Lellis ha preferito mantenere un profilo basso senza fornire ulteriori dettagli. In effetti, era stato proprio il cantante a rendere nota la fine della sua storia con l'influencer, sottolineando di essere stanco dei continui pettegolezzi sulla sua vita privata. Che le parole di Giulia abbiano in qualche modo voluto rispettare le necessità di Irama?

Insomma, Giulia non ha voluto sbilanciarsi, dando ai suoi fan delle risposte piuttosto elusive. Ma nel mondo dello showbiz difficilmente i segreti restano nascosti a lungo…

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?